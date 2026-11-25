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चीन ने बुधवार को शेनझोउ-24 क्रू्ड अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। इसमें पाकिस्तान के मुहम्मद जीशान अली समेत तीन अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। जीशान अली चीन के क्रू्ड अंतरिक्ष कार्यक्रम में भाग लेने वाले पहले विदेशी नागरिक हैं। यह यान लॉन्ग मार्च-2F कॅरिअर रॉकेट के ऊपर उत्तर-पश्चिम चीन के जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से प्रक्षेपित किया गया।