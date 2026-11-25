विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पोप की हाल ही में प्रकाशित निजी डायरी में ये खुलासे हुए हैं। अर्जेंटीना में जन्मे पोप फ्रांसिस ने 1992 से 2024 के बीच रुक-रुककर डायरी लिखी थी। उस समय वह पहले अर्जेंटीना में बिशप थे और बाद में पोप बने। उनकी डायरी के कुछ हिस्सों को एक किताब में संकलित किया गया है, जो मंगलवार को प्रकाशित हुई।'द प्राइवेट डायरी ऑफ पोप फ्रांसिस' नाम की 160 पन्नों की यह किताब पोप के करीबी सहयोगियों में शामिल कार्डिनल विक्टर मैनुअल फर्नांडीज ने लिखी है। उन्होंने डायरी की प्रविष्टियों के साथ विस्तृत टिप्पणियां भी दी हैं। किताब मुख्य रूप से पोप के आध्यात्मिक जीवन और धार्मिक जिम्मेदारियों पर केंद्रित है। इसमें 2021-22 के दौरान सत्ता के इस्तेमाल से जुड़े प्रलोभनों के साथ शैतान से मुलाकात के उनके अनुभवों का भी जिक्र है।पोप ने शैतान से तीन बार सामना होने का जिक्र किया। इनमें दो घटनाएं उस समय की हैं, जब वह ब्यूनस आयर्स के आर्कबिशप थे। तीसरी घटना 2018 की है, जब वह पोप थे। फ्रांसिस ने शैतान की आंखों को आग जैसी बताया।उनके मुताबिक, वे आंखें आकर्षित करने वाली थीं। 18 अगस्त 2024 की एक प्रविष्टि में लिखा कि पहली दो घटनाओं में दिखी आंखें उन्हें आज भी याद हैं। एक बार उन्होंने उसे घर लौटते समय कार से देखा था और दूसरी बार मास के दौरान चर्च के गायक मंडली वाले हिस्से में। तीसरी घटना 2018 में चिली की यात्रा से लौटने के बाद हुई थी।पोप ने लिखा कि सपनों में ईश्वर उनसे बात करते थे। एक बार नर्क का प्रवेश द्वार दिखा था। 2018 की एक प्रविष्टि में उन्होंने इसे मूर्तिपूजा के प्रलोभन से जुड़ा अनुभव बताया। लिखा, मैंने थोड़ा झांककर देखने की कोशिश की, लेकिन डर गया। यह सोने से पहले हुआ था। मैंने हथियार की तरह माला उठा ली। इस मदद के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं।किताब के मुताबिक, 2021 और 2022 के दौरान फ्रांसिस आध्यात्मिक संकट से गुजरे। इसका एक कारण सत्ता के इस्तेमाल को लेकर उनके मन में उठने वाला प्रलोभन भी था। उन्होंने इसे अधिक व्यस्तता और आत्मनिर्भरता की भावना से जोड़ा था। इसके अलावा प्रशासनिक फैसलों, शासन से जुड़ी समस्याओं और आध्यात्मिक अभाव को भी इसकी वजह बताया।