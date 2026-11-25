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पीओके में नागरिक असंतोष और विरोध प्रदर्शनों के बीच इस्लामाबाद में आयोजित पुंछ अवाम सम्मेलन में मसूद इलियास कश्मीरी ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ संगठन के सीधे तालमेल का भी खुलासा किया। कश्मीरी के इस कबूलनामे का वीडियो अमर उजाला के पास मौजूद है।कश्मीरी ने बताया कि जैश का आतंकी ढांचा पीओके में सक्रिय है। उसने रावलाकोट में आतंकी शिविर व धर्मसाल में मरकज (मुख्यालय) होने की बात भी स्वीकार की। दो दिन पहले भारत में एससीओ सभ्यतागत संवाद में आए पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक ने पाक प्रायोजित आतंकवाद के सबूत मांगे थे। ऐसे में जैश कमांडर का बयान पाकिस्तान के आतंकवाद से संबंधों पर गंभीर सवाल खड़े करता है।कश्मीरी उर्फ अबू मोहम्मद जैश भारत में घोषित आतंकी है और मोस्ट वांटेड सूची में भी शामिल है। 2022 में जम्मू के सुंजवां समेत कई आतंकी हमले में शामिल होने का आरोप भी है। इस्लामाबाद में आईएसआई ने रावलाकोट में विरोध प्रदर्शनों में शामिल 22 नामों का जो डोजियर इलियास को सौंपा था, वे सभी जैश के आतंकी थे। हालांकि उसने दावा किया कि जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ के लिए तैयार किए गए जैश आतंकी पीओके में जारी हिंसा और घेराबंदी में शामिल नहीं हैं।कश्मीरी ने माना कि पीओके में आंदोलन कर रही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बीच तनावपूर्ण संबंध हैं। हालांकि, रावलाकोट में वार्ता के लिए सदस्यों को सुरक्षा का भरोसा दिया था।