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Will the money be received on Dussehra, or will one have to wait until Diwali? What is the update on the 24th
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दशहरा पर मिलेगा पैसा या दिवाली तक करना होगा इंतजार? 24वीं किस्त पर क्या है अपडेट?
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Shruti
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:00 PM IST
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को भारत सरकार चलाती है और इस योजना के जरिए पात्र किसानों की आर्थिक मदद की जाती है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को सरकार साल में 6000 रुपये देती है। इस पैसे को 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में हर साल दिया जाता है। ऐसे में योजना से जुड़े किसानों को 24वीं किस्त का इंतजार है। वहीं,अक्तूबर महीने का आज तीसरा दिन है। ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है कि क्या 24वीं किस्त इसी महीने खाते में आ सकती है या नहीं?
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