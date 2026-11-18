



जानकारी के अभाव में अक्सर लोग एक्सपायर हो चुके या पुराने सिलिंडरों का इस्तेमाल करते रहते हैं, जिससे घर में कोई बड़ा हादसा या गैस लीक होने का खतरनाक खतरा पैदा हो सकता है। सुरक्षा के लिहाज से यह जानना बहुत जरूरी है कि आपके घर में रखा सिलिंडर इस्तेमाल के लिए सुरक्षित है या नहीं। आइए इस लेख में जानते हैं कि गैस सिलिंडर की एक्सपायरी डेट घर बैठे कैसे चेक की जाती है।

रसोई घर में इस्तेमाल होने वाला एलपीजी गैस सिलिंडर हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक बेहद जरूरी हिस्सा बन चुका है, जिसके बिना घर का खाना पकना मुश्किल सा लगता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि जिस गैस सिलिंडर को आप अपने घर में सुरक्षित समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी भी एक निश्चित एक्सपायरी डेट यानी वैधता होती है?