Corporate Laptop Usage Rules: आज के समय में देश और दुनिया भर की तमाम कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को ऑफिस की तरफ से काम करने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर दिए जाते हैं। इन लैपटॉप का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ कंपनी के आधिकारिक और व्यावसायिक कार्यों को पूरा करना होता है, ताकि डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहे।





लेकिन अक्सर देखने में आता है कि लोग ऑफिस के लैपटॉप का इस्तेमाल पर्सनल फिल्में देखने, सोशल मीडिया चलाने या निजी दस्तावेज सेव करने के लिए करने लगते हैं। लोगों की यह छोटी सी लापरवाही और नासमझी न सिर्फ उनके लिए भारी पड़ सकती है, बल्कि इसके कारण उनकी नौकरी भी जा सकती है। आइए इस लेख में जानते हैं कि ऑफिस लैपटॉप पर कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए।