Female Passenger Safety Laws India: आज के दौर में देश की बेटियां और महिलाएं पढ़ाई, नौकरी या घूमने के मकसद से अक्सर अकेले ही लंबी दूरी का सफर तय करती हैं। हालांकि, अकेले यात्रा करने के दौरान महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान को लेकर मन में कई तरह की चिंताएं बनी रहती हैं। बहुत सी महिलाओं को यह जानकारी नहीं होती कि भारतीय कानून और परिवहन नियमों के तहत उन्हें कई तरह के विशेष अधिकार मिले हुए हैं, जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में उनकी सबसे बड़ी ढाल बन सकते हैं।
अगर आपको भी अपने इन कानूनी अधिकारों की सही जानकारी होगी, तो आप किसी भी परेशानी का सामना बेहद आत्मविश्वास के साथ कर सकेंगी। आइए इस लेख में जानते हैं कि सफर के दौरान हर महिला को किन अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए।
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रात में सफर के नियम क्या?
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रात में सफर के नियम क्या?
- भारतीय कानून के मुताबिक, सूर्यास्त के बाद से सूर्योदय से पहले तक किसी भी महिला को पूछताछ के नाम पर थाने नहीं बुलाया जा सकता है।
- रात में ट्रेन या सफर के दौरान अकेले यात्रा कर रही महिलाओं को बेवजह रोकने या परेशान करने का किसी को अधिकार नहीं है।
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Indian Railways
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ट्रेन या बस में सुरक्षा?
- ट्रेन के रिजर्वेशन कोच में सफर के दौरान यदि कोई अनजान या अनधिकृत व्यक्ति बिना अनुमति के प्रवेश करता है, तो महिला यात्री तुरंत विरोध कर सकती हैं।
- ऐसी स्थिति में महिला यात्री सीधे टीटीई या रेलवे सुरक्षा बल से शिकायत करके उस व्यक्ति के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करवा सकती हैं।
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महिला पुलिसकर्मी की मांग कर सकती हैं
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महिला पुलिसकर्मी की मांग कर सकती हैं
- अगर सफर के दौरान किसी महिला से पूछताछ करने या हिरासत में लेने की नौबत आती है, तो नियमों के तहत सिर्फ महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी अनिवार्य है।
- विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
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कैब से जाने वाली लड़कियों के लिए जरूरी बातें
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कैब से जाने वाली लड़कियों के लिए जरूरी बातें
कैब से अकेले सफर करने वाली लड़कियों को कुछ बातों जरूर मालूम होनी चाहिए।
- बुकिंग में दिखने वाले चालक का नाम, फोटो और गाड़ी का नंबर असली वाहन से मेल खाना चाहिए। अंतर होने पर राइड कैंसिल करने या न बैठने का अधिकार है।
- चालक बिना वजह सुनसान रास्ते पर नहीं जा सकता और न ही बीच रास्ते में जबरन उतार सकता है। असुरक्षित लगने पर सुरक्षित और रोशनी वाली जगह पर रोकने को कहा जा सकता है।
- बिना आपकी सहमति के किसी अन्य यात्री या चालक के परिचित को कैब में नहीं बैठाया जा सकता।
- सुरक्षा मानकों के तहत चाइल्ड लॉक या अनुचित सेंट्रल लॉकिंग से असुरक्षा नहीं होनी चाहिए।
- परिवार या भरोसेमंद व्यक्ति के साथ लाइव लोकेशन साझा करना और एप या फोन के SOS बटन का इस्तेमाल करना आपका अधिकार है।
- उत्पीड़न, बदसलूकी या खतरे की स्थिति में 112 (आपातकालीन सेवा), उत्तर प्रदेश में 1090 (वूमेन पावर लाइन) या 181 पर तुरंत मदद ली जा सकती है।