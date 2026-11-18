Female Passenger Safety Laws India: आज के दौर में देश की बेटियां और महिलाएं पढ़ाई, नौकरी या घूमने के मकसद से अक्सर अकेले ही लंबी दूरी का सफर तय करती हैं। हालांकि, अकेले यात्रा करने के दौरान महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान को लेकर मन में कई तरह की चिंताएं बनी रहती हैं। बहुत सी महिलाओं को यह जानकारी नहीं होती कि भारतीय कानून और परिवहन नियमों के तहत उन्हें कई तरह के विशेष अधिकार मिले हुए हैं, जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में उनकी सबसे बड़ी ढाल बन सकते हैं।





अगर आपको भी अपने इन कानूनी अधिकारों की सही जानकारी होगी, तो आप किसी भी परेशानी का सामना बेहद आत्मविश्वास के साथ कर सकेंगी। आइए इस लेख में जानते हैं कि सफर के दौरान हर महिला को किन अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए।