LPG Gas Cylinder: रसोई में खाना बनाते समय अचानक गैस खत्म हो जाना किसी परेशानी से कम नहीं है। कई बार सुबह चाय बनाते समय या खाना पकाते वक्त सिलिंडर जवाब दे देता है। ऐसे में घर के लोगों को समझ नहीं आता कि सिलिंडर में कितनी गैस बची है और वह कितने दिन और चलेगा। आमतौर पर गैस का सही वजन जानने के लिए वजन मशीन की जरूरत पड़ती है।





पर एक आसान घरेलू तरीके से सिलिंडर में बची गैस का मोटा अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके लिए आपको किसी महंगे उपकरण की जरूरत नहीं है। घर में मौजूद पानी और एक कपड़ा ही काफी है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में बची हुई गैस जानने के तरीके के बारे में जान सकते हैं...