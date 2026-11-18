LPG Gas Cylinder: रसोई में खाना बनाते समय अचानक गैस खत्म हो जाना किसी परेशानी से कम नहीं है। कई बार सुबह चाय बनाते समय या खाना पकाते वक्त सिलिंडर जवाब दे देता है। ऐसे में घर के लोगों को समझ नहीं आता कि सिलिंडर में कितनी गैस बची है और वह कितने दिन और चलेगा। आमतौर पर गैस का सही वजन जानने के लिए वजन मशीन की जरूरत पड़ती है।
पर एक आसान घरेलू तरीके से सिलिंडर में बची गैस का मोटा अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके लिए आपको किसी महंगे उपकरण की जरूरत नहीं है। घर में मौजूद पानी और एक कपड़ा ही काफी है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में बची हुई गैस जानने के तरीके के बारे में जान सकते हैं...
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गैस सिलिंडर में बची गैस चेक करने का तरीका
- फोटो : Adobe Stock
कैसे चेक करें बची हुई एलपीजी गैस का लेवल?
- इसके लिए सबसे पहले एक सूती कपड़ा लें
- इसे पानी में अच्छी तरह भिगो लें
- अब इस कपड़े को सिलिंडर की बाहरी सतह पर ऊपर से नीचे तक फेर दें
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गैस सिलिंडर में बची गैस चेक करने का तरीका
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- इसके बाद करीब एक मिनट इंतजार करें
- अब सिलिंडर की सतह को ध्यान से देखें
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गैस सिलिंडर में बची गैस चेक करने का तरीका
- फोटो : Amar Ujala
- आपको कुछ हिस्सों में नमी और सूखने के बीच अंतर दिखाई दे सकता है
- सिलिंडर के जिस हिस्से में तरल एलपीजी मौजूद होती है, वहां तापमान अपेक्षाकृत कम हो सकता है
- इस वजह से वहां पानी सूखने की स्पीड में अंतर नजर आ सकता है
- इस तरीके से आपको अंदाजा लग सकता है कि सिलिंडर में गैस किस स्तर तक बची है
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गैस सिलिंडर में बची गैस चेक करने का तरीका
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किन तरीकों से बिल्कुल न करें गैस चेक?
- कई लोग सिलिंडर को हिलाकर या उठाकर गैस का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे गैस की सही मात्रा पता नहीं चलती
- सिलिंडर को कभी उल्टा या तिरछा करके इस्तेमाल नहीं करना चाहिए
- गैस का रिसाव जांचने के लिए माचिस या लाइटर का इस्तेमाल करना भी बेहद खतरनाक है