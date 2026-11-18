Why Sim Card Has a Cut Corner: आज के समय में स्मार्टफोन हमारे जीवन का एक बेहद अभिन्न हिस्सा बन चुका है और बिना सिम कार्ड के किसी भी मोबाइल में कॉल करना या इंटरनेट चलाना संभव नहीं है। आपने भी अपने जीवन में कई बार मोबाइल के अंदर सिम कार्ड डाला या निकाला होगा, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि दुनिया भर की सभी टेलीकॉम कंपनियों के सिम कार्ड का एक कोना हमेशा तिरछा कटा हुआ ही क्यों होता है?





असल में यह कोई महज संयोग या साधारण डिजाइन नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बेहद खास तकनीकी और व्यावहारिक वजह छिपी हुई है। आइए इस लेख में जानते हैं कि सिम कार्ड का कोना आखिर कटा हुआ क्यों बनाया जाता है।