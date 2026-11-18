Why Sim Card Has a Cut Corner: आज के समय में स्मार्टफोन हमारे जीवन का एक बेहद अभिन्न हिस्सा बन चुका है और बिना सिम कार्ड के किसी भी मोबाइल में कॉल करना या इंटरनेट चलाना संभव नहीं है। आपने भी अपने जीवन में कई बार मोबाइल के अंदर सिम कार्ड डाला या निकाला होगा, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि दुनिया भर की सभी टेलीकॉम कंपनियों के सिम कार्ड का एक कोना हमेशा तिरछा कटा हुआ ही क्यों होता है?
असल में यह कोई महज संयोग या साधारण डिजाइन नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बेहद खास तकनीकी और व्यावहारिक वजह छिपी हुई है। आइए इस लेख में जानते हैं कि सिम कार्ड का कोना आखिर कटा हुआ क्यों बनाया जाता है।
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शुरुआत में कैसे थे सिम?
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शुरुआत में कैसे थे सिम?
- जब शुरुआती दौर में मोबाइल फोन और सिम कार्ड बनाए गए थे, तब वे आज की तरह कटे हुए नहीं बल्कि पूरी तरह से चौकोर आकार के हुआ करते थे।
- उस समय चारों कोने एक जैसे होने की वजह से आम लोगों को यह समझने में बहुत परेशानी होती थी कि सिम को किस तरफ से सीधा लगाना है।
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गलत लगाने से क्या नुकसान?
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गलत लगाने से क्या नुकसान?
- चौकोर सिम कार्ड होने के कारण लोग अक्सर उसे उल्टा या गलत दिशा में मोबाइल के भीतर डाल देते थे।
- ऐसा करने से न सिर्फ मोबाइल फोन नेटवर्क पकड़ना बंद कर देता था, बल्कि कई बार सिम कार्ड की संवेदनशील धातु वाली चिप भी पूरी तरह खराब या डैमेज हो जाती थी।
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डिजाइन में बदलाव कब हुआ?
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डिजाइन में बदलाव कब हुआ?
- ग्राहकों की इस रोजमर्रा की परेशानी को दूर करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों और इंजीनियरों ने सिम कार्ड के डिजाइन में एक बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया।
- उन्होंने सिम के एक कोने को तिरछा काट दिया ताकि मोबाइल के सिम स्लॉट के खांचे से उसे आसानी से मिलाया जा सके।
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कटे कोने का फायदा क्या?
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कटे कोने का फायदा क्या?
- सिम कार्ड का यह कटा हुआ कोना एक गाइड या दिशा-निर्देशक की तरह काम करता है, जिससे कोई भी आम इंसान बिना किसी तकनीकी ज्ञान के सही दिशा में सिम लगा सकता है।
- इसके अलावा यह तकनीक सिम की चिप को सुरक्षित रखने और फोन के अंदर शॉर्ट सर्किट से बचाने में भी मदद करती है।