How To Know If Phone Is Hacked?: आज के डिजिटल युग में स्मार्टफोन हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है, जिसके बिना एक पल भी बिताना मुमकिन नहीं लगता है। बैंकिंग से लेकर हमारी पर्सनल चैट और जरूरी दस्तावेज तक सब कुछ इसी एक छोटे से उपकरण में सुरक्षित रहते हैं। लेकिन जैसे-जैसे हमारा जीवन ऑनलाइन हो रहा है, वैसे-वैसे साइबर ठगों और हैकर्स के हौसले भी काफी बुलंद होते जा रहे हैं।





कई बार हमारी जरा सी लापरवाही या गलत लिंक पर क्लिक करने के कारण हमारा फोन कब हैकर्स के कब्जे में चला जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। अगर समय रहते इसके लक्षणों को न पहचाना जाए, तो बैंक खाता खाली होने के साथ पर्सनल डेटा भी चोरी हो सकता है। आइए इस लेख में जानते हैं कि फोन हैक होने पर कौन से बड़े संकेत दिखाई देते हैं।