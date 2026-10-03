व्हाट्सएप के नये फीचर रिस्ट्रिक्टेड चैट में आपको मिलेगी ये खास सुविधा!

अगर आप व्हाट्सएप पर कुछ निजी बातचीत को सामान्य चैट से ज्यादा सुरक्षित और सीमित रखना चाहते हैं, तो आने वाला “Restricted Chat” फीचर आपके लिए उपयोगी हो सकता है। Meta के स्वामित्व वाला व्हाट्सएप एंड्रॉयड यूजर्स के लिए इस फीचर पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसका उद्देश्य किसी खास चैट में मैसेज और मीडिया से जुड़े कुछ कार्यों पर अतिरिक्त नियंत्रण देना है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह हो सकता है कि Restricted Chat को व्हाट्सएप वेब या अन्य लिंक्ड डिवाइस के जरिए एक्सेस नहीं किया जा सकेगा। इसका मतलब है कि यूजर की ऐसी संवेदनशील बातचीत मुख्य फोन तक ही सीमित रहेगी और दूसरे डिवाइस पर उसके खुलने की संभावना कम हो जाएगी।

Restricted Chat को व्हाट्सएप के मौजूदा Advanced Chat Privacy फीचर के विस्तारित या अपग्रेडेड रूप के तौर पर देखा जा रहा है। कंपनी फीचर का नाम बदलकर इसके उद्देश्य को यूजर्स के लिए अधिक स्पष्ट बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। Advanced Chat Privacy पहले से ही कुछ प्राइवेसी नियंत्रण उपलब्ध कराता है, लेकिन Restricted Chat में निजी बातचीत को और अधिक सीमित करने पर जोर दिया जा सकता है। इससे यूजर्स को यह तय करने में ज्यादा नियंत्रण मिल सकता है कि किसी विशेष चैट के मैसेज और मीडिया के साथ क्या किया जा सकता है।

इस फीचर की एक अहम बात यह है कि यह सभी चैट पर अपने आप लागू नहीं होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, Restricted Chat एक ऑप्शनल सुविधा होगी, यानी यूजर्स को इसे अपनी जरूरत के मुताबिक किसी खास बातचीत के लिए सक्रिय करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति की ऐसी बातचीत है जिसे वह अपने अन्य लिंक्ड डिवाइस पर दिखाई नहीं देना चाहता, तो वह उस चैट के लिए यह सुविधा इस्तेमाल कर सकता है। इससे सामान्य चैट और अधिक निजी बातचीत के बीच अलग स्तर का नियंत्रण बनाया जा सकेगा।

हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि Restricted Chat अभी विकास के चरण में बताया जा रहा है और इसके अंतिम फीचर्स में बदलाव हो सकते हैं। व्हाट्सएप की ओर से आधिकारिक रूप से उपलब्ध होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि इसमें कौन-कौन से प्राइवेसी विकल्प शामिल होंगे, किन डिवाइसों पर यह काम करेगा और सभी यूजर्स के लिए इसे कब जारी किया जाएगा। फिलहाल, यह फीचर उन यूजर्स के लिए एक अतिरिक्त प्राइवेसी विकल्प के रूप में सामने आ रहा है, जो अपनी चुनिंदा बातचीत को सामान्य चैट की तुलना में अधिक नियंत्रित और निजी रखना चाहते हैं।