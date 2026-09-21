₹1,64,900 वाला आईफोन 18 प्रो EMI पर कितना पड़ेगा?, जानें पूरा गणित

एपल के ईएमआई कैलकुलेटर के अनुसार, ग्राहक अपनी सुविधा के हिसाब से अलग-अलग ईएमआई चुन सकते हैं। यहां हम सिर्फ तीन, छह, नौ और 12 महीने के प्लान का हिसाब बता रहे हैं। तो 1,64,900 वाले आईफोन 18 प्रो को ईएमआई पर लेने पर हर महीने कितना भुगतान करना होगा? आइए जानते हैं। भारत में आईफोन 18 प्रो 256GB मॉडल की शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपये है। यह फोन एपल के आधिकारिक ऑनलाइन स्टोर, एपल रिटेल स्टोर्स और अधिकृत रिटेलर्स के जरिए उपलब्ध है। जो लोग पूरे पैसे एक साथ देने के बजाय क्रेडिट कार्ड ईएमआई पर आईफोन 18 प्रो खरीदना चाहते हैं, तो कंपनी के ईएमआई कैलकुलेटर में तीन, छह, नौ और 12 महीने की अवधि के लिए अलग-अलग मासिक किस्त बताई गई है। एपल के आधिकारिक ईएमआई कैलकुलेटर के अनुसार, लगभग 15.99 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर गणना करने पर तीन महीने के प्लान में हर महीने करीब 56,438 रुपये की किस्त चुकानी होगी। छह महीने के प्लान में मासिक ईएमआई घटकर लगभग 28,779 रुपये रह जाती है। नौ महीने का विकल्प चुनने पर किस्त करीब 19,564 रुपये प्रति माह हो जाती है, जबकि 12 महीने के लंबे प्लान में मासिक भुगतान मात्र 14,961 रुपये के आसपास पड़ता है।

ध्यान रहे कि तीन और छह महीने के कुछ चुनिंदा बैंक क्रेडिट कार्ड्स पर नो-कॉस्ट ईएमआई का विकल्प भी उपलब्ध है, जिसमें ब्याज नहीं लगता और कुल भुगतान लगभग मूल कीमत के बराबर ही रहता है। ऐसे मामलों में तीन महीने की किस्त करीब 54,966 रुपये और छह महीने की किस्त करीब 27,483 रुपये हो सकती है। कुछ कार्ड्स पर अतिरिक्त कैशबैक मिलने से प्रभावी कीमत और किस्त और कम हो जाती है। लंबी अवधि वाले नौ और 12 महीने के प्लान में ब्याज लगने के कारण कुल भुगतान मूल कीमत से ज्यादा हो जाता है। उदाहरण के लिए 12 महीने के प्लान में कुल लगभग 1,79,500 रुपये के आसपास चुकाने पड़ सकते हैं। इसलिए अगर बजट अनुमति देता है तो छोटे कार्यकाल वाला नो-कॉस्ट ईएमआई प्लान ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। खरीदने से पहले एपल की वेबसाइट या ऐप पर अपना क्रेडिट कार्ड डालकर सटीक कैलकुलेशन जरूर चेक करें, क्योंकि बैंक और ऑफर के अनुसार आंकड़े थोड़े बदल सकते हैं। साथ ही ट्रेड-इन और कैशबैक ऑफर्स का भी फायदा उठाकर कुल खर्च को और कम किया जा सकता है। इस तरह ईएमआई प्लान चुनकर आईफोन 18 प्रो आसानी से खरीदा जा सकता है।