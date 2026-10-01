एपल पे में दिए गए इन खास फीचर्स से आम युजर्स को मिलेंगे ये 5 बड़े फायदे

Apple ने भारत में अपनी डिजिटल पेमेंट सर्विस Apple Pay लॉन्च कर दी है। 30 सितंबर से iPhone और Apple Watch यूजर्स अपने डिवाइस के जरिए कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकेंगे। शुरुआत में Apple ने Axis Bank के चुनिंदा Visa और Mastercard क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट दिया है। कंपनी के मुताबिक, आने वाले समय में इस सर्विस में और बैंक, मर्चेंट और ऐप्स जोड़े जाएंगे।

सरल भाषा में समझें तो Apple Pay आपके फिजिकल क्रेडिट कार्ड को डिजिटल रूप में iPhone या Apple Watch पर इस्तेमाल करने की सुविधा देता है। इसके लिए योग्य कार्ड को Apple Wallet में जोड़ना होता है। कार्ड जुड़ने के बाद यूजर उन दुकानों, ऐप्स और वेबसाइट्स पर भुगतान कर सकता है जहां Apple Pay स्वीकार किया जाता है। पेमेंट के लिए हर बार फिजिकल कार्ड निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

Apple Pay सेट अप करने के लिए Axis Bank के योग्य Visa या Mastercard क्रेडिट कार्ड को iPhone के Wallet ऐप में जोड़ा जा सकता है। यूजर Wallet ऐप खोलकर ‘+’ आइकन पर टैप कर सकता है और स्क्रीन पर दिखाई देने वाले निर्देशों का पालन कर सकता है। इसके अलावा, लेटेस्ट Axis Bank ऐप के जरिए भी कार्ड को Apple Wallet में ऐड करने का विकल्प उपलब्ध है। कार्ड की जानकारी और जरूरी वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद कार्ड Apple Pay के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

पेमेंट करते समय iPhone या Apple Watch को कॉन्टैक्टलेस पेमेंट टर्मिनल के पास लाना होता है। इसके बाद डिवाइस की सुरक्षा प्रक्रिया पूरी करके भुगतान किया जा सकता है। Apple Pay का इस्तेमाल करने पर यूजर्स को अपने योग्य कार्ड से मिलने वाले रिवॉर्ड, कैशबैक या अन्य कार्ड बेनिफिट्स भी मिलते रहेंगे।

भारत में Apple Pay की शुरुआत फिलहाल सीमित कार्ड सपोर्ट के साथ हुई है, लेकिन इसका दायरा आगे बढ़ने की उम्मीद है। Apple ने संकेत दिया है कि भविष्य में और बैंक, मर्चेंट और ऐप्स को प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इससे iPhone और Apple Watch यूजर्स के लिए रोजमर्रा के डिजिटल और कॉन्टैक्टलेस भुगतान का एक और विकल्प उपलब्ध होगा।