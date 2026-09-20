आपकी छोटी सी गलती फोन में रखी ये फाइलें बन सकती हैं हैकर्स का सबसे आसान निशाना!

आज के समय में स्मार्टफोन केवल कॉल करने या संदेश भेजने का साधन नहीं रह गया है, बल्कि यह हमारी व्यक्तिगत तस्वीरों, वीडियो, बैंकिंग दस्तावेजों, पहचान पत्रों और अनेक महत्वपूर्ण फाइलों का सुरक्षित भंडार बन चुका है। इसी कारण फोन की सुरक्षा में थोड़ी-सी भी लापरवाही गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती है, क्योंकि साइबर अपराधी विभिन्न तरीकों से आपकी निजी जानकारी तक पहुंच बनाने की कोशिश करते हैं। फोन में मौजूद हर फाइल समान रूप से खतरनाक नहीं होती, फिर भी कुछ खास प्रकार की फाइलों के प्रति अतिरिक्त सतर्कता बरतना जरूरी है। इनमें पीडीएफ, वर्ड दस्तावेज, जिप फाइलें, एपीके और इंटरनेट से डाउनलोड की गई फाइलें शामिल हैं। बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड व पैन कार्ड की प्रतियां, पासपोर्ट, कार्यालय से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा व्यक्तिगत तस्वीरों में संवेदनशील जानकारी होती है।

यदि ये गलत हाथों में पहुंच जाएं तो आपकी गोपनीयता को भारी नुकसान हो सकता है और आर्थिक या पहचान संबंधी धोखाधड़ी का खतरा बढ़ जाता है। विशेष रूप से किसी अज्ञात वेबसाइट या व्यक्ति से प्राप्त एपीके फाइल को बिना उचित जांच के इंस्टॉल करना बेहद जोखिम भरा है, क्योंकि ऐसी फाइल के माध्यम से संदिग्ध ऐप फोन में प्रवेश कर सकता है और अनावश्यक अनुमतियां मांगकर आपकी निजी डेटा तक पहुंच बना सकता है। कई बार साइबर अपराधी भरोसेमंद दिखने वाले संदेशों के जरिए लोगों को फंसाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए बैंक, कुरियर सेवा, नौकरी का प्रस्ताव, बिजली बिल या इनाम के नाम पर पीडीएफ फाइल या लिंक भेजा जा सकता है।

ऐसे लिंक पर क्लिक करने से आप फर्जी वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं जहां आपकी जानकारी चुराई जा सकती है। इसलिए अज्ञात नंबर या ईमेल से आई किसी भी फाइल को तुरंत नहीं खोलना चाहिए। यहां तक कि किसी परिचित के नाम या प्रोफाइल से प्राप्त फाइल को भी बिना जांचे खोलना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कभी-कभी हैकर्स किसी विश्वसनीय संपर्क की पहचान का दुरुपयोग कर सकते हैं। फोन की सुरक्षा बनाए रखने के लिए नियमित रूप से ऐप्स को अपडेट रखना, अज्ञात स्रोतों से फाइलें डाउनलोड न करना, दो-स्तरीय प्रमाणीकरण सक्रिय रखना और संदिग्ध संदेशों को नजरअंदाज करना अत्यंत आवश्यक है। इस तरह की छोटी-छोटी सावधानियां अपनाकर आप अपनी महत्वपूर्ण फाइलों और निजी जानकारी को साइबर खतरों से काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं।