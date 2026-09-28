एंड्रॉयड यूजर्स के लिए वॉट्सऐप में आएगा नया नेविगेशन बार,iPhone जैसा होगा नया लुक

WhatsApp Android यूजर्स के लिए ऐप का इंटरफेस जल्द ही थोड़ा बदला हुआ नजर आ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, WhatsApp अपने Android ऐप में नए बॉटम नेविगेशन बार की टेस्टिंग कर रहा है। इस नए डिजाइन का लुक iPhone पर मिलने वाले इंटरफेस से कुछ हद तक मिलता-जुलता बताया जा रहा है। यह बदलाव फिलहाल टेस्टिंग फेज में नजर आया है, इसलिए सभी यूजर्स के लिए यह फीचर कब उपलब्ध होगा, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, WhatsApp Beta for Android के वर्जन 2.26.38.10 में नए नेविगेशन बार को देखा गया है। नए डिजाइन में स्क्रीन के नीचे मौजूद नेविगेशन बार के किनारों पर राउंडेड कॉर्नर दिए गए हैं। इसकी वजह से यह बार सामान्य नेविगेशन पैनल की तुलना में स्क्रीन पर एक फ्लोटिंग बार जैसा दिखाई देता है। WhatsApp के मौजूदा इंटरफेस की तुलना में यह बदलाव ऐप को ज्यादा मॉडर्न और iPhone वर्जन के करीब लुक दे सकता है।

दरअसल, WhatsApp ने करीब तीन साल पहले Android ऐप के नेविगेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव किया था। Beta वर्जन 2.23.10.6 के साथ Chats, Communities, Updates और Calls जैसे मुख्य सेक्शन को स्क्रीन के नीचे बॉटम नेविगेशन में शिफ्ट किया गया था। इसका मकसद यूजर्स को ऐप के अलग-अलग सेक्शन तक आसानी से पहुंच उपलब्ध कराना था।

अब कंपनी इसी बॉटम नेविगेशन बार के डिजाइन को एक बार फिर अपडेट करने की तैयारी करती दिखाई दे रही है। इस बार बदलाव केवल सेक्शन की पोजिशन तक सीमित नहीं है, बल्कि नेविगेशन बार के आकार, टैब्स और कंट्रोल के विजुअल डिजाइन पर भी ध्यान दिया गया है। नए राउंडेड और फ्लोटिंग स्टाइल के कारण Android पर WhatsApp का इंटरफेस पहले से थोड़ा अलग दिखाई दे सकता है।

हालांकि, Beta वर्जन में किसी फीचर का दिखाई देना यह जरूरी नहीं है कि वह तुरंत सभी यूजर्स के लिए जारी कर दिया जाएगा। WhatsApp टेस्टिंग के दौरान फीचर में बदलाव कर सकता है या इसे सीमित यूजर्स तक ही रख सकता है। इसलिए नए नेविगेशन बार के स्टेबल वर्जन में आने की आधिकारिक तारीख का इंतजार करना होगा।