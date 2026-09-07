₹1000 में पुराना कंप्यूटर बनेगा सुपरफास्ट, JioPC ने शुरू की नयी क्लाउड सर्विस

अगर आपका पुराना कंप्यूटर धीमा हो गया है या उसमें स्टोरेज की कमी के कारण काम करना मुश्किल हो रहा है, तो अब सिर्फ इसी वजह से नया लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ सकती। रिलायंस जियो ने अपनी क्लाउड-कंप्यूटिंग सर्विस JioPC को स्टैंडअलोन सेवा के तौर पर सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध करा दिया है। खास बात यह है कि इसका इस्तेमाल करने के लिए JioHome कनेक्शन होना जरूरी नहीं है। यूजर्स किसी भी इंटरनेट प्रोवाइडर के ब्रॉडबैंड, 4G या 5G नेटवर्क के जरिए इस क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनी के मुताबिक, JioPC की शुरुआती कीमत 1,000 रुपये से शुरू होती है, जिससे पुराने कंप्यूटर को अपग्रेड करने का एक नया विकल्प यूजर्स के सामने आता है।

Jio ने अपनी क्लाउड सर्विस को यूजर्स की अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से दो विकल्पों में पेश किया है। पहला विकल्प Standard JioPC है, जिसमें 8GB RAM और 500GB क्लाउड स्टोरेज दी जाती है। यह उन यूजर्स के लिए उपयोगी हो सकता है, जिन्हें रोजमर्रा के कंप्यूटिंग काम, ऑनलाइन पढ़ाई, ऑफिस वर्क और सामान्य इंटरनेट इस्तेमाल के लिए अतिरिक्त कंप्यूटिंग क्षमता चाहिए। वहीं, ज्यादा पावर और स्टोरेज की जरूरत वाले यूजर्स के लिए JioPC Ultra विकल्प दिया गया है। इसमें 16GB RAM के साथ 1TB क्लाउड स्टोरेज मिलती है, जिससे अपेक्षाकृत ज्यादा संसाधन की जरूरत वाले काम किए जा सकते हैं।

इस सर्विस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यूजर को अपने पुराने कंप्यूटर के हार्डवेयर को पूरी तरह बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल के जरिए कंप्यूटिंग संसाधन दूर स्थित सर्वर पर उपलब्ध कराए जाते हैं और यूजर इंटरनेट के माध्यम से उन्हें एक्सेस करता है। इस तरह पुराने सिस्टम की सीमित क्षमता के बावजूद क्लाउड पर उपलब्ध संसाधनों का फायदा उठाया जा सकता है। हालांकि, इस तरह की सर्विस का अनुभव इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड और स्थिरता पर भी निर्भर करता है।

JioPC को पहले JioHome ग्राहकों से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन अब इसके स्टैंडअलोन उपलब्ध होने से इसका दायरा काफी बढ़ गया है। कंपनी के अनुसार, यूजर्स अपने मौजूदा इंटरनेट कनेक्शन के जरिए इसे एक्टिवेट कर सकते हैं और प्रक्रिया में डेटा ट्रांसफर की जरूरत नहीं पड़ती। एक्टिवेशन में पांच मिनट से भी कम समय लगने का दावा किया गया है। ऐसे में जिन लोगों का कंप्यूटर पुराना है लेकिन वे अभी नया डिवाइस खरीदने पर खर्च नहीं करना चाहते, उनके लिए JioPC क्लाउड कंप्यूटिंग आधारित एक दिलचस्प विकल्प बन सकता है।