एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स के लिए नया खतरा, OTP चुरा रहा मैंटेक्स ओटैक्स नाम का नया मैलवेयर

एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स के लिए एक नए खतरनाक मैलवेयर Mantex Otax को लेकर सुरक्षा चेतावनी सामने आई है। यह मैलवेयर यूजर्स की संवेदनशील और निजी जानकारी चुराने में सक्षम बताया गया है। मोबाइल सिक्योरिटी फर्म Zimperium के शोधकर्ताओं ने इसका पता लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक, Mantex Otax खास तौर पर ऐसे APK फाइलों के जरिए फैल रहा है, जो Google Play Store के बाहर से डाउनलोड की जाती हैं। ऐसे में अनजान वेबसाइटों या संदिग्ध लिंक से APK इंस्टॉल करना एंड्रॉयड यूजर्स के लिए बड़ा जोखिम बन सकता है।

शोधकर्ताओं के अनुसार, यह मैलवेयर स्मार्टफोन में पहुंचने के बाद कई तरह की निजी जानकारी तक पहुंच बनाने की कोशिश कर सकता है। इसमें SMS नोटिफिकेशन भी शामिल हैं। SMS तक पहुंच मिलने पर मैलवेयर उन संदेशों को पढ़ सकता है जिनमें बैंकिंग या दूसरे ऑनलाइन अकाउंट के वन-टाइम पासवर्ड यानी OTP मौजूद होते हैं। इससे यूजर्स के वित्तीय और ऑनलाइन अकाउंट की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा यह कॉल लॉग, कॉन्टैक्ट्स, ब्राउजर हिस्ट्री, फोन में इंस्टॉल किए गए ऐप्स और लोकेशन जैसी जानकारियां भी हासिल करने में सक्षम बताया गया है।

Mantex Otax की एक और चिंताजनक क्षमता मैसेजिंग ऐप्स से जुड़ी बताई गई है। यह Android की Accessibility सुविधाओं का दुरुपयोग करके WhatsApp और Telegram जैसी सेवाओं की जानकारी तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। इससे निजी प्रोफाइल जानकारी, मैसेज और चैट जैसी संवेदनशील चीजें खतरे में पड़ सकती हैं। यानी यह सिर्फ सामान्य डेटा चोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि यूजर की निजी बातचीत और डिजिटल गतिविधियों पर भी नजर रखने में सक्षम बताया गया है।

इस मैलवेयर का व्यवहार यूजर के लिए काफी परेशान करने वाला भी हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, यह फोन को लॉक करने के साथ-साथ आपत्तिजनक पॉपअप, ऑडियो और वीडियो लगातार प्रदर्शित कर सकता है। इस तरह मैलवेयर स्मार्टफोन के सामान्य इस्तेमाल में बाधा डालने के साथ यूजर को मानसिक रूप से परेशान भी कर सकता है।

इस खतरे से बचने के लिए एंड्रॉयड यूजर्स को खास सावधानी बरतनी चाहिए। किसी अनजान वेबसाइट, सोशल मीडिया लिंक या संदिग्ध संदेश से मिली APK फाइल को डाउनलोड और इंस्टॉल करने से बचें। किसी ऐप को Accessibility, SMS, Contacts या अन्य संवेदनशील परमिशन देने से पहले यह जरूर जांचें कि उस ऐप को वास्तव में ऐसी अनुमति की जरूरत है या नहीं। फोन और ऐप्स को अपडेट रखना, संदिग्ध ऐप्स हटाना और आधिकारिक ऐप स्टोर को प्राथमिकता देना भी जरूरी है। खास तौर पर OTP, बैंकिंग जानकारी और निजी चैट से जुड़े डेटा को सुरक्षित रखने के लिए अनजान स्रोतों से आने वाले ऐप्स और लिंक से दूरी बनाना बेहद महत्वपूर्ण है।