मेटा ने लॉन्च किया मेटा वन भारत में किया लॉन्च,एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे कई फायदे

मेटा ने भारत समेत कई ग्लोबल मार्केट में नया Meta One सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य यूजर्स को WhatsApp Plus, Instagram Plus और Facebook Plus जैसी सुविधाओं के फायदे एक ही सब्सक्रिप्शन के तहत उपलब्ध कराना है। कंपनी ने अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए Meta One के कई प्लान पेश किए हैं। आम यूजर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का अधिक इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए Core और Premium प्लान उपलब्ध हैं, जबकि बिजनेस और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए Essential, Advanced, Expert और Max बंडल पेश किए गए हैं। इन प्लान के जरिए यूजर्स को संबंधित Meta प्लेटफॉर्म पर अतिरिक्त सुविधाओं के साथ Meta AI के इस्तेमाल की अधिक लिमिट और बिजनेस से जुड़े एडवांस टूल्स मिलते हैं। भारत में Meta One Core प्लान की कीमत 549 रुपये प्रति महीने रखी गई है, जबकि Premium प्लान के लिए यूजर्स को 1,960 रुपये प्रति महीने खर्च करने होंगे। दूसरी ओर, बिजनेस और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए उपलब्ध Essential बंडल की शुरुआती कीमत 639 रुपये प्रति महीने है। Advanced बंडल की कीमत 2,099 रुपये, Expert की 6,399 रुपये और सबसे महंगे Max बंडल की कीमत 20,990 रुपये प्रति महीने है।

Meta One की खासियत को समझने के लिए अलग-अलग Plus सब्सक्रिप्शन की कीमत से तुलना करना भी महत्वपूर्ण है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, WhatsApp Plus की कीमत 79 रुपये प्रति महीने है, जबकि Instagram Plus और Facebook Plus दोनों के लिए 99-99 रुपये प्रति महीने का भुगतान करना पड़ता है। इस तरह तीनों सेवाओं को अलग-अलग लेने पर यूजर्स को अलग-अलग सब्सक्रिप्शन मैनेज करने पड़ते हैं, जबकि Meta One के व्यक्तिगत और बंडल प्लान इन सेवाओं के फायदों को एक पैकेज में उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किए गए हैं। कंपनी ने Meta One के अलग-अलग स्तरों को यूजर्स की जरूरत के अनुसार तैयार किया है, ताकि सामान्य सोशल मीडिया इस्तेमाल से लेकर AI और बिजनेस संबंधी जरूरतों तक के लिए अलग-अलग विकल्प मौजूद रहें। खासतौर पर कंटेंट क्रिएटर्स और बिजनेस यूजर्स के लिए बड़े बंडल में अतिरिक्त टूल्स और अधिक AI क्षमता उपलब्ध कराई गई है। हालांकि, अलग-अलग प्लान के फीचर्स और उपलब्ध सुविधाएं सब्सक्रिप्शन स्तर के अनुसार अलग हो सकती हैं। कुल मिलाकर, Meta One को मेटा के प्रमुख प्लेटफॉर्म और AI सुविधाओं को एक ही सब्सक्रिप्शन ढांचे में जोड़ने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। भारत में 549 रुपये से शुरू होने वाले Core प्लान से लेकर 20,990 रुपये प्रति महीने वाले Max बंडल तक कंपनी ने अलग-अलग बजट और उपयोग की जरूरतों के लिए कई विकल्प पेश किए हैं।