ऑन करें UPI का यह फीचर कभी नहीं होगा नुकसान, बच्चों को लिमिट के साथ सुरक्षित रहेगा पेमेंट

डिजिटल इंडिया के दौर में UPI पेमेंट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। छोटी सी दुकान से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल, ऑनलाइन शॉपिंग और खाने-पीने की दुकानों तक, आज लगभग हर जगह UPI के जरिए आसानी से भुगतान किया जा सकता है। अब सिर्फ बड़े ही नहीं, बल्कि बच्चे भी अपनी छोटी-बड़ी जरूरतों के लिए डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करने लगे हैं। हालांकि, बच्चों को UPI इस्तेमाल करने की सुविधा देते समय सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। गलत नंबर पर पैसे भेजना, जरूरत से ज्यादा रकम ट्रांसफर करना या अनजाने में किसी गलत व्यक्ति को भुगतान कर देना जैसी छोटी-सी गलती आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है। खासकर ऐसे माता-पिता को सावधान रहना चाहिए जो बच्चों के साथ अपना UPI PIN या बैंकिंग जानकारी साझा करते हैं।

ऐसी स्थिति में UPI Circle Pay एक उपयोगी विकल्प साबित हो सकता है। इस सुविधा का उद्देश्य यूजर को अपने बैंक खाते की संवेदनशील जानकारी या UPI PIN साझा किए बिना किसी भरोसेमंद परिवार के सदस्य को भुगतान करने की अनुमति देना है। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा घर से बाहर है और उसे किसी दुकान पर जरूरी सामान खरीदना है, तो आपको अपना फोन, UPI PIN या बैंकिंग पासवर्ड उसके साथ साझा करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बजाय आप अपने UPI अकाउंट से बच्चे को भुगतान करने की अनुमति दे सकते हैं और लेनदेन पर अपनी तय की गई सीमा के अनुसार नियंत्रण रख सकते हैं।

UPI Circle में पेमेंट की जिम्मेदारी और नियंत्रण प्राथमिक यूजर के हाथ में रहता है। माता-पिता या मुख्य अकाउंट होल्डर यह तय कर सकते हैं कि संबंधित सदस्य किस तरह और कितनी राशि तक भुगतान कर सके। इससे बच्चों को डिजिटल पेमेंट की सुविधा मिलती है, लेकिन बैंक खाते की पूरी पहुंच उनके हाथ में नहीं जाती। यह व्यवस्था उन परिवारों के लिए खास तौर पर उपयोगी हो सकती है जो बच्चों को डिजिटल भुगतान सिखाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही उनके खर्च पर नजर भी रखना चाहते हैं।

हालांकि, किसी भी डिजिटल भुगतान सुविधा की तरह UPI Circle का इस्तेमाल करते समय भी सावधानी जरूरी है। पेमेंट की अनुमति देने से पहले सही व्यक्ति का चयन करें, खर्च की सीमा अपनी जरूरत के मुताबिक तय करें और किसी भी परिस्थिति में अपना UPI PIN, OTP या अन्य संवेदनशील बैंकिंग जानकारी साझा न करें। बच्चों को भी समझाना चाहिए कि भुगतान करने से पहले रिसीवर का नाम और रकम जरूर जांचें। इस तरह UPI Circle Pay डिजिटल भुगतान की सुविधा और वित्तीय सुरक्षा के बीच बेहतर संतुलन बनाने में मदद कर सकता है।