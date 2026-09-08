एपल वॉच सीरीज 12 भी होगा लॉन्च? घड़ी में होगी ये खासियत!

दुनिया भर के टेक प्रेमी एपल के 'सरप्राइज एंड शाइन' इवेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो कैलिफोर्निया स्थित एपल पार्क में होने वाला है। इस मंच से कंपनी कई लेटेस्ट प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकती है। टेक बाजार में सबसे ज्यादा चर्चा कंपनी के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन और नई आईफोन 18 प्रो सीरीज के लॉन्च को लेकर हो रही है। खबरों के मुताबिक, इस ग्रैंड इवेंट में कंपनी अपना पहला फोल्डेबल आईफोन अल्ट्रा, पावरफुल आईफोन 18 प्रो सीरीज, नई एपल वॉच सीरीज 12 और नए एयरपॉड्स 5 लॉन्च कर सकती है।