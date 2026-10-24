{"_id":"6adce3ece042ca3ea803fd6a","slug":"video-athletes-won-medals-through-struggle-and-hard-work-shared-their-experiences-of-success-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"संघर्ष और मेहनत के दम पर खिलाड़ियों ने जीते पदक, साझा किए सफलता के अनुभव","category":{"title":"Sports","title_hn":"खेल","slug":"sports"}}

झांसी। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने अपनी सफलता के पीछे छिपे संघर्ष और अनुभव साझा किए। खिलाड़ियों ने बताया कि नियमित अभ्यास, अनुशासन और मेहनत के दम पर उन्होंने खेल में अपनी पहचान बनाई है। प्रतियोगिता में प्रदर्शन के दौरान उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने और आगे बढ़ने का अवसर मिला। खिलाड़ियों ने अपनी तैयारी, अभ्यास के दौरान आने वाली चुनौतियों और प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने के अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि खेल में सफलता हासिल करने के लिए लगातार मेहनत और आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी है। खिलाड़ियों की उपलब्धियां अन्य प्रतिभागियों के लिए भी प्रेरणा बनीं। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता का उद्देश्य खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर देना और खेलों के प्रति युवाओं को प्रोत्साहित करना रहा। पदक विजेताओं के अनुभवों से दूसरे खिलाड़ियों को भी अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरणा मिली।

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