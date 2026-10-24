सिलिकॉन वैली ओपन: अनाहत सिंह का सेमीफाइनल में सफर हुआ समाप्त, मलयेशिया की शिवसांगरी से मिली हार
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, रेडवुड सिटी Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Sat, 24 Oct 2026 11:52 AM IST
सार
- भारत की अनाहत सिंह सिलिकॉन वैली स्क्वाश टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में दुनिया की चौथे नंबर की खिलाड़ी मलयेशिया की शिवसांगरी सुब्रहमण्यम से हारकर बाहर हो गईं।
- इसके साथ ही अनाहत का सफर इस टूर्नामेंट में समाप्त हो गया।
- दुनिया की 15वें नंबर की खिलाड़ी और मौजूदा विश्व जूनियर चैंपियन अनाहत को 11-5, 6-11, 4-11, 7-11 से पराजय का सामना करना पड़ा।
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विस्तार
सिलिकॉन वैली ओपन के सेमीफाइनल में मलयेशिया की शिवसांगरी सुब्रमण्यम से हारकर भारतीय स्टार अनाहत सिंह का सफर समाप्त हो गया। अनाहत को शिवसांगरी से 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। अनाहत सिंह ने मलयेशियाई खिलाड़ी के खिलाफ जोरदार शुरुआत की और पहला गेम 11-5 से जीत लिया। हालांकि, इसके बाद सुब्रमण्यम ने अपने खेल का स्तर बढ़ाया और 37 मिनट तक चले मुकाबले को 11-5, 6-11, 4-11, 7-11 से जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।
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मलयेशियाई खिलाड़ी के हाथों मिली चौथी हार
यह अनाहत की मलयेशियाई खिलाड़ी से कुल मिलाकर चौथी और प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन (पीएसए) टूर पर तीसरी हार थी। सुब्रमण्यम ने आइची-नागोया में 2026 एशियन गेम्स के महिला एकल फाइनल में भी भारतीय खिलाड़ी को हराया था। अनाहत को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा था। हालांकि, एशियन गेम्स में एकल स्क्वैश फाइनल में सिल्वर जीतने वाली अनाहत पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थीं।
सेमीफाइनल से बाहर होने के बावजूद, सिलिकॉन वैली में अनाहत के प्रदर्शन ने इंटरनेशनल सर्किट पर उनके बढ़ते कद को दिखाया। वर्ल्ड नंबर 15 अनाहत ने इस इवेंट में आठ बार की वर्ल्ड चैंपियन टॉप सीड एल शेरबिनी को सीधे गेम में हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाते हुए बड़ा उलटफेर किया था। इसके बाद उन्होंने मिस्र की छठी सीड सलमा हैनी को हराया।
यह अनाहत की मलयेशियाई खिलाड़ी से कुल मिलाकर चौथी और प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन (पीएसए) टूर पर तीसरी हार थी। सुब्रमण्यम ने आइची-नागोया में 2026 एशियन गेम्स के महिला एकल फाइनल में भी भारतीय खिलाड़ी को हराया था। अनाहत को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा था। हालांकि, एशियन गेम्स में एकल स्क्वैश फाइनल में सिल्वर जीतने वाली अनाहत पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थीं।
सेमीफाइनल से बाहर होने के बावजूद, सिलिकॉन वैली में अनाहत के प्रदर्शन ने इंटरनेशनल सर्किट पर उनके बढ़ते कद को दिखाया। वर्ल्ड नंबर 15 अनाहत ने इस इवेंट में आठ बार की वर्ल्ड चैंपियन टॉप सीड एल शेरबिनी को सीधे गेम में हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाते हुए बड़ा उलटफेर किया था। इसके बाद उन्होंने मिस्र की छठी सीड सलमा हैनी को हराया।
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अनाहत के लिए शानदार रहा है साल
अनाहत के लिए साल 2026 बेहद खास रहा है। उन्होंने 2026 वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में गर्ल्स सिंगल्स का टाइटल जीता और यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनीं। उन्होंने एशियन गेम्स 2026 में सिल्वर पदक जीतकर इस इवेंट में पहली भारतीय महिला होने का गौरव हासिल किया था। अनाहत ने इससे पहले हांगझोऊ में 2023 एशियन गेम्स में विमेंस टीम और मिक्स्ड डबल्स कॉम्पिटिशन में दो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। 18 साल की अनाहत का नाम स्क्वैश खिलाड़ी के तौर पर वैश्विक स्तर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत को भविष्य में वैश्विक मंचों पर उनसे करिश्माई प्रदर्शन की उम्मीद है।
अनाहत के लिए साल 2026 बेहद खास रहा है। उन्होंने 2026 वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में गर्ल्स सिंगल्स का टाइटल जीता और यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनीं। उन्होंने एशियन गेम्स 2026 में सिल्वर पदक जीतकर इस इवेंट में पहली भारतीय महिला होने का गौरव हासिल किया था। अनाहत ने इससे पहले हांगझोऊ में 2023 एशियन गेम्स में विमेंस टीम और मिक्स्ड डबल्स कॉम्पिटिशन में दो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। 18 साल की अनाहत का नाम स्क्वैश खिलाड़ी के तौर पर वैश्विक स्तर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत को भविष्य में वैश्विक मंचों पर उनसे करिश्माई प्रदर्शन की उम्मीद है।