सिलिकॉन वैली ओपन: अनाहत सिंह का सेमीफाइनल में सफर हुआ समाप्त, मलयेशिया की शिवसांगरी से मिली हार

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विज्ञापन सिलिकॉन वैली ओपन के सेमीफाइनल में मलयेशिया की शिवसांगरी सुब्रमण्यम से हारकर भारतीय स्टार अनाहत सिंह का सफर समाप्त हो गया। अनाहत को शिवसांगरी से 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। अनाहत सिंह ने मलयेशियाई खिलाड़ी के खिलाफ जोरदार शुरुआत की और पहला गेम 11-5 से जीत लिया। हालांकि, इसके बाद सुब्रमण्यम ने अपने खेल का स्तर बढ़ाया और 37 मिनट तक चले मुकाबले को 11-5, 6-11, 4-11, 7-11 से जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।

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मलयेशियाई खिलाड़ी के हाथों मिली चौथी हार

यह अनाहत की मलयेशियाई खिलाड़ी से कुल मिलाकर चौथी और प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन (पीएसए) टूर पर तीसरी हार थी। सुब्रमण्यम ने आइची-नागोया में 2026 एशियन गेम्स के महिला एकल फाइनल में भी भारतीय खिलाड़ी को हराया था। अनाहत को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा था। हालांकि, एशियन गेम्स में एकल स्क्वैश फाइनल में सिल्वर जीतने वाली अनाहत पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थीं।



सेमीफाइनल से बाहर होने के बावजूद, सिलिकॉन वैली में अनाहत के प्रदर्शन ने इंटरनेशनल सर्किट पर उनके बढ़ते कद को दिखाया। वर्ल्ड नंबर 15 अनाहत ने इस इवेंट में आठ बार की वर्ल्ड चैंपियन टॉप सीड एल शेरबिनी को सीधे गेम में हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाते हुए बड़ा उलटफेर किया था। इसके बाद उन्होंने मिस्र की छठी सीड सलमा हैनी को हराया।

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