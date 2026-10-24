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बायर्न म्यूनिख के मैनेजर विंसेंट कॉम्पनी हुए बेहोश: ट्रेनिंग सत्र के दौरान बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती

Sat, 24 Oct 2026 09:03 AM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, म्यूनिख
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, म्यूनिख Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Sat, 24 Oct 2026 09:03 AM IST
सार

  • बायर्न म्यूनिख के कोच विंसेंट कॉम्पनी ट्रेनिंग सत्र के दौरान बेहोश हो गए।
  • कॉम्पनी की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
  • क्लब ने कॉम्पनी की सेहत को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि वह अभी मेडिकल देखरेख में रहेंगे।

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Bayern Munich coach Vincent Kompany was hospitalized after collapsing following a training session
विंसेंट कॉम्पनी - फोटो : IANS

विस्तार
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म्यूनिख में ट्रेनिंग सेशन के दौरान बायर्न म्यूनिख फुटबॉल क्लब के मैनेजर विंसेंट कॉम्पनी बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। क्लब ने पुष्टि की है कि आगे की जांच के लिए वह अभी मेडिकल देखरेख में रहेंगे। 
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क्लब ने सेहत पर क्या दी जानकारी 
बायर्न ने एक बयान में कहा, एफसी बायर्न की एमेच्योर टीम की ट्रेनिंग के दौरान विंसेंट कॉम्पनी बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें मेडिकल इलाज की जरूरत पड़ी। फर्स्ट-टीम के कोच उस समय दूसरी टीम का सेशन देख रहे थे। कॉम्पनी का अस्पताल में पूरा चेकअप होगा और वह मेडिकल देखरेख में रहेंगे। फिलहाल, उनका कोचिंग स्टाफ ट्रेनिंग और मैच से जुड़े कामकाज संभालेगा।
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वायरस के कारण बिगड़ी तबीयत?
यह घटना बुधवार को आर्सेनल के खिलाफ बायर्न के यूईएफए चैंपियंस लीग मैच से कुछ दिन पहले हुई है, जब कॉम्पनी ने अपने पैर और कूल्हे में दर्द की शिकायत की थी। माना जा रहा है कि यह तकलीफ उन्हें हुए किसी वायरस संक्रमण से जुड़ी है। बायर्न म्यूनिख के सहायक कोच आरोन डैंक्स ने कॉम्पनी की जगह प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि मैनेजर को ठीक होने के लिए समय चाहिए। डैंक्स ने कहा, यह बस एक वायरस है। डॉक्टर और विशेषज्ञ मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं कि क्या करना है। सबसे जरूरी बात यह है कि हमने उनसे आराम करने के लिए कहा है। उन्हें जितना भी समय चाहिए, वह लें, चाहे वह कितना भी लंबा क्यों न हो। वह कल ठीक हो जाएंगे या दो-तीन दिन लगेंगे, यह अभी कहना मुश्किल है। विंसेंट को आराम करने के लिए राजी करना ही एक चुनौती है।
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बायर्न के स्पोर्टिंग डायरेक्टर मैक्स एबरल ने भी बताया कि मैनेजर शारीरिक रूप से काफी परेशान थे। उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें सीढ़ियां चढ़ने के लिए मदद की जरूरत पड़ी और वह वायरस से जूझ रहे हैं। जब तक कॉम्पनी अस्पताल में हैं, तब तक उनका कोचिंग स्टाफ ट्रेनिंग और मैच से जुड़े कामकाज की देखरेख करेगा। क्लब ने कहा है कि उनकी और मेडिकल जांच की जाएगी, लेकिन उनकी स्थिति या उनके कितने समय तक बाहर रहने की संभावना है, इस बारे में कोई और जानकारी नहीं दी गई है।
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