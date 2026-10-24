{"_id":"6adca52225766ff4590fe21f","slug":"asian-para-games-2026-closing-ceremony-mona-agrawal-and-nishad-kumar-flag-bearers-2026-10-24","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"एशियन पैरा गेम्स का समापन: मोना और निषाद ने लहराया तिरंगा, भारत के रिकॉर्ड प्रदर्शन पर राष्ट्रपति ने दी बधाई","category":{"title":"Sports","title_hn":"खेल","slug":"sports"}}

विज्ञापन जापान के आइची-नागोया में आयोजित एशियन पैरा गेम्स 2026 का शुक्रवार को समापन हो गया। नागोया के मिजुहो पार्क एथलेटिक्स स्टेडियम में आयोजित समापन समारोह के साथ ही एक सप्ताह तक चले खेलों का औपचारिक समापन हुआ। भारत ने इस प्रतियोगिता में रिकॉर्ड 114 पदक जीतकर अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारतीय दल की ओर से दोहरे स्वर्ण पदक विजेता निषाद कुमार और मोना अग्रवाल ने समापन समारोह में ध्वजवाहक की जिम्मेदारी संभाली। भारत ने प्रतियोगिता में 30 स्वर्ण, 35 रजत और 49 कांस्य पदक सहित कुल 114 पदक अपने नाम किए। इस उपलब्धि के साथ भारतीय खिलाड़ियों ने 2023 में चीन के हांगझोऊ में आयोजित पिछले संस्करण के पदक रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। खेलों में 45 देशों और क्षेत्रों के करीब 4,000 खिलाड़ियों तथा सहयोगी स्टाफ ने हिस्सा लिया। जापान में पहली बार आयोजित इन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने कई स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया।

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी बधाई

एशियन पैरा गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों की ऐतिहासिक सफलता पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि 114 पदकों की उपलब्धि उनकी मेहनत, दृढ़ता और आत्मविश्वास का परिणाम है। यह सफलता युवाओं को बड़े सपने देखने, समर्पण के साथ काम करने और चुनौतियों से घबराए बिना आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने संदेश में पूरे भारतीय दल को शुभकामनाएं दीं और इस उपलब्धि को देश के लिए गर्व का विषय बताया।

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It is a matter of great joy and pride that our para-athletes have achieved unprecedented success at the Asian Para Games 2026, with the highest-ever tally of 114 medals. This extraordinary success, powered by hard work, perseverance and a firm self-belief among Team India has set an example that inspires our young people to remain undaunted by constraints, dream big, work with dedication and always remain positive. I once again express my heartiest congratulations to the entire Indian contingent. — President of India (@rashtrapatibhvn) October 24, 2026

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हांगझोऊ का रिकॉर्ड पीछे छोड़ा

भारत ने 2023 में चीन के हांगझोऊ में आयोजित एशियन पैरा गेम्स में 111 पदक जीते थे। उस दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य पदक हासिल किए थे। इस बार भारत ने 114 पदकों के साथ अपना नया रिकॉर्ड कायम किया। भारतीय दल के प्रदर्शन में पैरा एथलेटिक्स और पैरा बैडमिंटन की प्रमुख भूमिका रही। खिलाड़ियों ने कई स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने के साथ विश्व रिकॉर्ड और प्रतियोगिता रिकॉर्ड भी बनाए।



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भारत ने 2023 में चीन के हांगझोऊ में आयोजित एशियन पैरा गेम्स में 111 पदक जीते थे। उस दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य पदक हासिल किए थे। इस बार भारत ने 114 पदकों के साथ अपना नया रिकॉर्ड कायम किया। भारतीय दल के प्रदर्शन में पैरा एथलेटिक्स और पैरा बैडमिंटन की प्रमुख भूमिका रही। खिलाड़ियों ने कई स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने के साथ विश्व रिकॉर्ड और प्रतियोगिता रिकॉर्ड भी बनाए।

पैरा एथलेटिक्स में भारत का दबदबा

भारतीय दल के लिए पैरा एथलेटिक्स सबसे सफल स्पर्धा रही। इसमें भारत ने 22 स्वर्ण, 19 रजत और 24 कांस्य सहित कुल 65 पदक जीते। दो बार के पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 72.46 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। महेंद्र गुर्जर ने रजत और संदीप संजय सरगर ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों की क्लब थ्रो एफ51 स्पर्धा में प्रणव सूरमा ने 32.87 मीटर के गेम्स रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि धरमबीर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। हनी ने भाला फेंक में 60.49 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। वहीं, संदीप ने पुरुषों की 400 मीटर टी64 दौड़ 52.28 सेकंड में पूरी कर स्वर्ण पदक हासिल किया। उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार, इन प्रदर्शनों में विश्व रिकॉर्ड भी बने।

पैरा बैडमिंटन में भी शानदार प्रदर्शन

पैरा बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 16 पदक जीते, जिनमें तीन स्वर्ण, पांच रजत और आठ कांस्य शामिल हैं। पुरुष एकल एसएल3 वर्ग के फाइनल में नितेश कुमार ने हमवतन और मौजूदा विश्व चैंपियन प्रमोद भगत को 21-18, 21-16 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला युगल एसएल3-एसयू5 वर्ग में थुलासिमथि मुरुगेसन और मानसी जोशी की जोड़ी ने चीन की जोड़ी को 21-16, 21-13 से हराकर स्वर्ण अपने नाम किया। थुलासिमथि ने महिला एकल एसयू5 वर्ग में रजत पदक जीता, जबकि नित्या श्री सुमति सिवन ने महिला एकल एसएच6 वर्ग में रजत पदक हासिल किया।

शूटिंग और तीरंदाजी में भी चमके भारतीय खिलाड़ी

पैरा शूटिंग में मोना अग्रवाल ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशंस एसएच1 स्पर्धा में 357.5 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उन्होंने इस स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड और एशियन पैरा गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया। पैरा तीरंदाजी में हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने पुरुष रिकर्व युगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं, भावना और पूजा की जोड़ी ने महिला रिकर्व युगल में रजत पदक अपने नाम किया। इस स्पर्धा में भारत का यह पहला एशियन पैरा गेम्स पदक रहा। इसके अलावा भारतीय खिलाड़ियों ने पैरा तैराकी में 11, पैरा टेबल टेनिस में सात, पैरा तीरंदाजी में छह और पैरा शूटिंग में पांच पदक जीते। पैरा जूडो और पैरा पावरलिफ्टिंग में भी भारत को दो-दो पदक मिले।