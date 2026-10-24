फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Sports ›   Asian Para Games 2026 closing ceremony: Mona Agrawal and Nishad Kumar flag bearers

एशियन पैरा गेम्स का समापन: मोना और निषाद ने लहराया तिरंगा, भारत के रिकॉर्ड प्रदर्शन पर राष्ट्रपति ने दी बधाई

Sat, 24 Oct 2026 06:01 PM IST
मयंक त्रिपाठी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Sat, 24 Oct 2026 06:01 PM IST
सार

  • जापान के आइची-नागोया में आयोजित एशियन पैरा गेम्स 2026 का शुक्रवार को समापन हो गया। समापन समारोह में दोहरे स्वर्ण पदक विजेता निषाद कुमार और मोना अग्रवाल ने भारतीय दल के ध्वजवाहक की भूमिका निभाई।
  • भारत ने प्रतियोगिता में 30 स्वर्ण, 35 रजत और 49 कांस्य सहित कुल 114 पदक जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।
  • राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धि की सराहना करते हुए इसे युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया।

विज्ञापन
Asian Para Games 2026 closing ceremony: Mona Agrawal and Nishad Kumar flag bearers
एशियन पैरा गेम्स 2026 - फोटो : Twitter

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जापान के आइची-नागोया में आयोजित एशियन पैरा गेम्स 2026 का शुक्रवार को समापन हो गया। नागोया के मिजुहो पार्क एथलेटिक्स स्टेडियम में आयोजित समापन समारोह के साथ ही एक सप्ताह तक चले खेलों का औपचारिक समापन हुआ। भारत ने इस प्रतियोगिता में रिकॉर्ड 114 पदक जीतकर अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारतीय दल की ओर से दोहरे स्वर्ण पदक विजेता निषाद कुमार और मोना अग्रवाल ने समापन समारोह में ध्वजवाहक की जिम्मेदारी संभाली। भारत ने प्रतियोगिता में 30 स्वर्ण, 35 रजत और 49 कांस्य पदक सहित कुल 114 पदक अपने नाम किए। इस उपलब्धि के साथ भारतीय खिलाड़ियों ने 2023 में चीन के हांगझोऊ में आयोजित पिछले संस्करण के पदक रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। खेलों में 45 देशों और क्षेत्रों के करीब 4,000 खिलाड़ियों तथा सहयोगी स्टाफ ने हिस्सा लिया। जापान में पहली बार आयोजित इन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने कई स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया।
विज्ञापन
Trending Videos

Asian Para Games 2026 closing ceremony: Mona Agrawal and Nishad Kumar flag bearers
पैरा एशियन गेम्स - फोटो : PTI
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी बधाई
एशियन पैरा गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों की ऐतिहासिक सफलता पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि 114 पदकों की उपलब्धि उनकी मेहनत, दृढ़ता और आत्मविश्वास का परिणाम है। यह सफलता युवाओं को बड़े सपने देखने, समर्पण के साथ काम करने और चुनौतियों से घबराए बिना आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने संदेश में पूरे भारतीय दल को शुभकामनाएं दीं और इस उपलब्धि को देश के लिए गर्व का विषय बताया।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन

हांगझोऊ का रिकॉर्ड पीछे छोड़ा
भारत ने 2023 में चीन के हांगझोऊ में आयोजित एशियन पैरा गेम्स में 111 पदक जीते थे। उस दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य पदक हासिल किए थे। इस बार भारत ने 114 पदकों के साथ अपना नया रिकॉर्ड कायम किया। भारतीय दल के प्रदर्शन में पैरा एथलेटिक्स और पैरा बैडमिंटन की प्रमुख भूमिका रही। खिलाड़ियों ने कई स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने के साथ विश्व रिकॉर्ड और प्रतियोगिता रिकॉर्ड भी बनाए।

View this post on Instagram

A post shared by Pradeep Raj (@ipradeepraj)


Asian Para Games 2026 closing ceremony: Mona Agrawal and Nishad Kumar flag bearers
सुमित अंतिल - फोटो : X
पैरा एथलेटिक्स में भारत का दबदबा
भारतीय दल के लिए पैरा एथलेटिक्स सबसे सफल स्पर्धा रही। इसमें भारत ने 22 स्वर्ण, 19 रजत और 24 कांस्य सहित कुल 65 पदक जीते। दो बार के पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 72.46 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। महेंद्र गुर्जर ने रजत और संदीप संजय सरगर ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों की क्लब थ्रो एफ51 स्पर्धा में प्रणव सूरमा ने 32.87 मीटर के गेम्स रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि धरमबीर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। हनी ने भाला फेंक में 60.49 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। वहीं, संदीप ने पुरुषों की 400 मीटर टी64 दौड़ 52.28 सेकंड में पूरी कर स्वर्ण पदक हासिल किया। उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार, इन प्रदर्शनों में विश्व रिकॉर्ड भी बने।

Asian Para Games 2026 closing ceremony: Mona Agrawal and Nishad Kumar flag bearers
थुलासिमथी और मानसी - फोटो : instagram
पैरा बैडमिंटन में भी शानदार प्रदर्शन
पैरा बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 16 पदक जीते, जिनमें तीन स्वर्ण, पांच रजत और आठ कांस्य शामिल हैं। पुरुष एकल एसएल3 वर्ग के फाइनल में नितेश कुमार ने हमवतन और मौजूदा विश्व चैंपियन प्रमोद भगत को 21-18, 21-16 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला युगल एसएल3-एसयू5 वर्ग में थुलासिमथि मुरुगेसन और मानसी जोशी की जोड़ी ने चीन की जोड़ी को 21-16, 21-13 से हराकर स्वर्ण अपने नाम किया। थुलासिमथि ने महिला एकल एसयू5 वर्ग में रजत पदक जीता, जबकि नित्या श्री सुमति सिवन ने महिला एकल एसएच6 वर्ग में रजत पदक हासिल किया।

Asian Para Games 2026 closing ceremony: Mona Agrawal and Nishad Kumar flag bearers
मोना अग्रवाल - फोटो : IANS
शूटिंग और तीरंदाजी में भी चमके भारतीय खिलाड़ी
पैरा शूटिंग में मोना अग्रवाल ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशंस एसएच1 स्पर्धा में 357.5 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उन्होंने इस स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड और एशियन पैरा गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया। पैरा तीरंदाजी में हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने पुरुष रिकर्व युगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं, भावना और पूजा की जोड़ी ने महिला रिकर्व युगल में रजत पदक अपने नाम किया। इस स्पर्धा में भारत का यह पहला एशियन पैरा गेम्स पदक रहा। इसके अलावा भारतीय खिलाड़ियों ने पैरा तैराकी में 11, पैरा टेबल टेनिस में सात, पैरा तीरंदाजी में छह और पैरा शूटिंग में पांच पदक जीते। पैरा जूडो और पैरा पावरलिफ्टिंग में भी भारत को दो-दो पदक मिले।

Asian Para Games 2026 closing ceremony: Mona Agrawal and Nishad Kumar flag bearers
पैरा एशियन गेम्स - फोटो : PTI
2030 में दोहा में होगा अगला संस्करण
एशियन पैरा गेम्स का अगला संस्करण 2030 में कतर की राजधानी दोहा में आयोजित किया जाएगा। जापान में संपन्न हुए इस संस्करण में भारत का 114 पदकों का प्रदर्शन देश के पैरा खिलाड़ियों की उपलब्धियों में एक नया अध्याय जोड़ गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Sports news in Hindi related to live update of Sports News, live scores and more cricket news etc. Stay updated with us for all breaking news from Sports and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed