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संवाद न्यूज एजेंसी झांसी। जिला कुश्ती संघ की ओर से आयोजित दो दिवसीय बुंदेलखंड केसरी एवं जिला केसरी दंगल प्रतियोगिता का सोमवार को मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में समापन हुआ। प्रतियोगिता में बुंदेलखंड के विभिन्न क्षेत्रों से आए करीब 125 पहलवानों ने हिस्सा लेकर कुश्ती कला का प्रदर्शन किया। झांसी के अजय सिकरवार ने बुंदेलखंड केसरी का खिताब अपने नाम किया। वहीं, बबीना के सत्येंद्र अहिरवार बुंदेलखंड कुमार और करारी के राजवीर जिला केसरी बने। प्रतियोगिता का शुभारंभ 23 नवंबर को हुआ था। पहले दिन पहलवानों का वजन लेकर उनके भार वर्ग निर्धारित किए गए। दूसरे दिन सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले हुए। मुख्य अतिथि समाजसेविका अनुराधा शर्मा ने विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने खिलाड़ियों से लगातार अभ्यास कर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का आह्वान किया। जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष मनमोहन गेड़ा ने कहा कि खिलाड़ियों की सफलता वर्षों की मेहनत का परिणाम है। विजेताओं को नकद पुरस्कार, गदा, शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर रामनरेश तिवारी, सुरेशचंद्र उपाध्याय, आयोजन अध्यक्ष अशोक राय, अंतरराष्ट्रीय रेफरी रामसजन यादव और अंतरराष्ट्रीय कोच अशोक सोनकर मौजूद रहे। अजय सिकरवार ने जीता बुंदेलखंड केसरी का खिताब 80 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में अजय सिकरवार ने बुंदेलखंड केसरी का खिताब जीता। शिवम यादव उपविजेता रहे। 70 से 80 किलोग्राम भार वर्ग में सत्येंद्र अहिरवार बुंदेलखंड कुमार बने, जबकि सोहेल दूसरे स्थान पर रहे। जिला केसरी के 60 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में राजवीर विजेता और राजदीप उपविजेता बने। वीर अभिमन्यु वर्ग में जयप्रकाश, जिला कुमार वर्ग में दीपक यादव और जिला वीर वर्ग में साहिल रसोई ने पहला स्थान हासिल किया। महिला पहलवानों ने भी दिखाया दमखम महिला वर्ग में श्रद्धा, निधि, सुहानी, हर्षिता, रितिका, प्रथा, विधि, अनुष्का और तमन्ना ने विजेता बनने का गौरव हासिल किया। वहीं, आयुषी, प्रतीक्षा, जैनवी, अमृता, रितु, वेदिका, शिखा और दीक्षा उपविजेता रहीं।

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