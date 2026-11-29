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दो पदक जीतने के बाद सुकांत कदम ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, 'किसी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में दो पदक जीतने से मुझे काफी आत्मविश्वास और प्रेरणा मिली है। इससे मुझे अपने खेल में लगातार सुधार करने और बड़े लक्ष्य हासिल करने की दिशा में काम करने का प्रोत्साहन मिलेगा।' सुकांत कदम की इस उपलब्धि से भारतीय पैरा बैडमिंटन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक और सफलता मिली है। स्वर्ण और रजत पदक के साथ उन्होंने थाईलैंड में भारत का गौरव बढ़ाया।

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भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुकांत कदम ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए दो पदक अपने नाम किए। उन्होंने पुरुष एकल एसएल-4 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि पुरुष युगल एसएल-3 और एसएल-4 वर्ग में रजत पदक हासिल किया। पुरुष युगल स्पर्धा में सुकांत कदम ने प्रमोद भगत के साथ जोड़ी बनाकर हिस्सा लिया। दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया।