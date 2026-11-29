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तमिलनाडु की निला राजा बालू (104 अंक) और उनके ही राज्य की तनिष्का सेंथिलकुमार (99 अंक), मध्य प्रदेश की पूनम रघुवंशी (97 अंक), सेना की ऐश्वर्या चौधरी (96 अंक) और मध्य प्रदेश की प्रज्ञा सेन (94 अंक) ने भी शीर्ष आठ निशानेबाजों के फाइनल में जगह बनाई। इस बीच मध्य प्रदेश के दिव्यलक्ष्य चौहान ने पुरुषों की बधिर श्रेणी में 75 अंक के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

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दिल्ली की अद्या कत्याल ने रविवार को करणी सिंह रेंज में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में युवा महिला ट्रैप स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। अद्या ने फाइनल में 108 अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया। मध्य प्रदेश की हीना रश्मि बैरवा ने 107 अंक के साथ रजत जबकि हरियाणा की सिफत संधू ने 105 अंक के साथ कांस्य पदक जीता।