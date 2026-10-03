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Hindi News ›   Video ›   Sports ›   India Beat Pakistan by 19 Runs to Win Gold in Asian Games Final

भारत ने क्रिकेट में भी जीता गोल्ड, एशियन गेम्स में पाकिस्तान को चटा दी धूल

Sat, 03 Oct 2026 02:59 PM IST
Sumit Singh वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Sumit Singh Updated Sat, 03 Oct 2026 02:59 PM IST
India Beat Pakistan by 19 Runs to Win Gold in Asian Games Final
एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया।
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