{"_id":"6aa2f52576a527691801af5a","slug":"video-union-minister-jitin-prasada-takes-a-tough-stance-on-public-grievances-issues-instructions-to-officials-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"जनसमस्याओं पर केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद सख्त, अफसरों को दी हिदायत","category":{"title":"City and States Archives","title_hn":"शहर और राज्य आर्काइव","slug":"city-and-states-archives"}}

पीलीभीत में केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को दिशा समिति की बैठक हुई। इसमें योजनाओं की प्रगति और जनसमस्याओं पर अधिकारियों से जवाब मांगा गया। जनप्रतिनिधियों ने जल जीवन मिशन, खराब सड़कों और बिजली जैसे मुद्दे उठाए। मंत्री ने कई विभागों की कार्यशैली पर सवाल उठने के बाद कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत कटी सड़कों की बहाली न होने पर चिंता जताई। मंत्री ने मौके की हकीकत परखने के निर्देश दिए।

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