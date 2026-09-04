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Kishtwar: किश्तवाड़ में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, सरकूट से रघुनाथ मंदिर तक निकली भव्य शोभायात्रा

Nikita Gupta

Updated Fri, 04 Sep 2026 06:01 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 06:01 PM IST







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किश्तवाड़ में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सरकूट मंदिर से रघुनाथ मंदिर तक भव्य शोभायात्रा निकाली गई। विभिन्न गांवों से आई आकर्षक झांकियों और भजन मंडलियों ने शोभायात्रा की रौनक बढ़ाई, जिससे पूरा माहौल कृष्ण भक्ति से सराबोर हो गया। ... और पढ़ें

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