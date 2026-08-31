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फरीदाबाद में बुखार का बढ़ा प्रकोप: कई घरों में दो-दो लोग बीमार, स्वाइन फ्लू के 10 मामले

Rahul Kumar Tiwari

Updated Mon, 31 Aug 2026 07:34 PM IST Updated Mon, 31 Aug 2026 07:34 PM IST







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फरीदाबाद में बुखार का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कई घरों में एक साथ दो लोग बीमार हैं। जिले में स्वाइन फ्लू के 10, डेंगू के सात और मलेरिया के तीन मरीज सामने आए हैं। बीके अस्पताल की ओपीडी में रोजाना 100 से अधिक बुखार के मरीज पहुंच रहे हैं। ... और पढ़ें

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