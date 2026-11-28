{"_id":"6b0b0566e1f8196fb201e6a7","slug":"video-ghazipur-children-have-a-blast-at-the-childrens-fair-learn-cooperation-and-discipline-through-games-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"गाजीपुर: बाल मेले में बच्चों ने किया धमाल, खेलों के जरिए सीखा सहयोग और अनुशासन","category":{"title":"City and States Archives","title_hn":"शहर और राज्य आर्काइव","slug":"city-and-states-archives"}}

गाजीपुर जिले के विभिन्न विकासखंडों में स्थित को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर शनिवार को बाल मेले का आयोजन किया गया। इसमें तीन से छह वर्ष तक के बच्चों ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। मेले का उद्देश्य बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और रचनात्मक विकास को बढ़ावा देना था। खेल और मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित किया गया। शिक्षा क्षेत्र सादात के कंपोजिट विद्यालय जगदीशपुर सहित ब्लॉक के अन्य को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। इनमें नींबू दौड़, बैलेंस रेस, समूह गान, कविता पाठ, समूह नृत्य, म्यूजिकल चेयर, टग ऑफ वार और मिट्टी से खिलौने बनाने जैसी प्रतियोगिताएं शामिल रहीं। बच्चों ने अभिभावकों के सामने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

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