{"_id":"6b0c2be1ef980153810fd63a","slug":"video-more-than-half-of-the-candidates-remained-absent-for-the-jawahar-navodaya-class-6-entrance-exam-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"जवाहर नवोदय के कक्षा छह की प्रवेश परीक्षा में आधे से ज्यादा परीक्षार्थी रहे गैरहाजिर","category":{"title":"City and States Archives","title_hn":"शहर और राज्य आर्काइव","slug":"city-and-states-archives"}}

चंदौसी। जवाहर नवोदय विद्यालय के कक्षा छह में प्रवेश के लिए शनिवार को जिले के 14 परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा कराई गई। परीक्षा कड़ी निगरानी के बीच शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। परीक्षा के लिए करीब 4227 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, इनमें से 2008 विद्यार्थी ही परीक्षा में उपस्थित हुए, जबकि 2219 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई। जिले का एकमात्र जवाहर नवोदय विद्यालय गुन्नौर के रसूलपुर गांव के पास स्थित है। विद्यालय में कक्षा छह की 80 सीटों पर प्रवेश के लिए शनिवार को जिले के 14 परीक्षा केंद्र पर प्रवेश परीक्षा कराई गई। सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर बच्चों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। बच्चे अपने माता-पिता और परिजनों के साथ परीक्षा देने पहुंचे। परीक्षा सुबह 11:30 बजे शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक चली। इस दौरान कुछ विद्यार्थी देर से परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे, लेकिन समय निकल जाने के कारण उन्हें प्रवेश नहीं मिल सका। ऐसे में उन्हें मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। विद्यालय की प्राचार्य हेमलता नेगी बिष्ट ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में परीक्षा हुई है। परीक्षा को व्यवस्थित ढंग से कराने के लिए हर केंद्र पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। सेक्टर मजिस्ट्रेट ने परीक्षा के दौरान केंद्रों का जायजा लिया। वहीं, सुरक्षा के लिए सभी केंद्रों पर पुलिसकर्मी भी तैनात रहे। सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। ............................... इन 14 केंद्रों पर हुई प्रवेश परीक्षा जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए 14 केंद्र बनाए गए थे। इनमें बनियाखेड़ा ब्लॉक के एसएम इंटर कॉलेज और बीएमजी इंटर कॉलेज, रजपुरा ब्लॉक के हरिबाबा जनता इंटर कॉलेज गवां और बाबू राम सिंह इंटर कॉलेज बबराला शामिल रहे। असमोली ब्लॉक के किसान इंटर कॉलेज असमोली, पवांसा ब्लॉक के सर्वोदय इंटर कॉलेज किसौली और राजकीय इंटर कॉलेज शाहबाजपुर कला में परीक्षा हुई। इसके अलावा जुनावई ब्लॉक के सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और संभल ब्लॉक के जनता इंटर कॉलेज, आचार्य मुक्तेश हकीम रईस राजकीय इंटर कॉलेज, शंकर भूषण जनता इंटर कॉलेज और राजकीय इंटर कॉलेज में परीक्षा कराई गई। बहजोई ब्लॉक के हीरा देवी तोता राम इंटर कॉलेज और इंटरमीडिएट कॉलेज को भी परीक्षा केंद्र बनाया गया था।

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