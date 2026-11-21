{"_id":"6b0125043d65938fbd062316","slug":"video-the-tigri-ganga-mela-commenced-with-the-chanting-of-mantras-during-the-havan-sacrificial-fire-ritual-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"तिगरी गंगा मेला का हवन में आहुतियों के उच्चारण संग हुआ शुभारंभ","category":{"title":"City and States Archives","title_hn":"शहर और राज्य आर्काइव","slug":"city-and-states-archives"}}

गजरौला। कार्तिक पूर्णिमा पर लगे तिगरी गंगा मेले का हवन में आहुतियों और गंगा की आरती व दुग्धभिषेक के साथ शुभारंभ हो गया। तिगरी में गंगा तट पर लग रहे कार्तिक पूर्णिमा मेले का शुक्रवार को शुभारंभ हो गया। विधि विधान से हवन किया गया। जिसमें प्रभारी मंत्री गुलाम देवी ने मंत्रों के उच्चारण संग आहुति छोड़ी गईं। मंत्र आचार्य राहुल रावत ने पढ़े। इसके बाद पतित पावनी में दुग्धभिषेक किया गया। गंगा मैया से अपना आशीर्वाद बनाए रखने की कामना की। इस मौके पर प्रभारी मंत्री गुलाब देवी, सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर, विधायक राजीव तरारा, डॉ. हरि सिंह ढिल्लों, डॉ. जय पाल सिंह व्यस्त, हसनपुर विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी, नौगांवा सादात विधायक समरपाल सिंह, पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल,चंद्र पाल खड़गवंशी, पूर्व विधायक हरपाल सिंह, डीएम डॉ.नितिन गौड़, एसपी डॉ. लाखन सिंह यादव, ब्लॉक प्रमुख मीनाक्षी चौधरी, ममता गुर्जर, उदय गिरि गोस्वामी, विचित्र भाटी, प्रवीण अग्रवाल, किसान नेत्री रीना रानी, सोनू भड़ाना, राजपाल सैनी, राजीव शुक्ला आदि मौजूद रहे।

... और पढ़ें