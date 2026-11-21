{"_id":"6b0125043d65938fbd062316","slug":"video-the-tigri-ganga-mela-commenced-with-the-chanting-of-mantras-during-the-havan-sacrificial-fire-ritual-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"तिगरी गंगा मेला का हवन में आहुतियों के उच्चारण संग हुआ शुभारंभ","category":{"title":"City and States Archives","title_hn":"शहर और राज्य आर्काइव","slug":"city-and-states-archives"}}
तिगरी गंगा मेला का हवन में आहुतियों के उच्चारण संग हुआ शुभारंभ
गजरौला। कार्तिक पूर्णिमा पर लगे तिगरी गंगा मेले का हवन में आहुतियों और गंगा की आरती व दुग्धभिषेक के साथ शुभारंभ हो गया।
तिगरी में गंगा तट पर लग रहे कार्तिक पूर्णिमा मेले का शुक्रवार को शुभारंभ हो गया। विधि विधान से हवन किया गया। जिसमें प्रभारी मंत्री गुलाम देवी ने मंत्रों के उच्चारण संग आहुति छोड़ी गईं। मंत्र आचार्य राहुल रावत ने पढ़े।
इसके बाद पतित पावनी में दुग्धभिषेक किया गया। गंगा मैया से अपना आशीर्वाद बनाए रखने की कामना की। इस मौके पर
प्रभारी मंत्री गुलाब देवी, सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर,
विधायक राजीव तरारा, डॉ. हरि सिंह ढिल्लों, डॉ. जय पाल सिंह व्यस्त, हसनपुर विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी, नौगांवा सादात विधायक समरपाल सिंह, पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल,चंद्र पाल खड़गवंशी, पूर्व विधायक हरपाल सिंह, डीएम डॉ.नितिन गौड़, एसपी डॉ. लाखन सिंह यादव, ब्लॉक प्रमुख मीनाक्षी चौधरी, ममता गुर्जर, उदय गिरि गोस्वामी, विचित्र भाटी, प्रवीण अग्रवाल, किसान नेत्री रीना रानी, सोनू भड़ाना, राजपाल सैनी, राजीव शुक्ला आदि मौजूद रहे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।