{"_id":"6b044f18ac88de1a680ece59","slug":"video-indefinite-hunger-strike-over-five-demands-including-the-creation-of-a-bundelkhand-state-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"बुंदेलखंड राज्य निर्माण समेत पांच मांगों को लेकर आमरण अनशन","category":{"title":"Local","title_hn":"लोकल","slug":"local"}}

संवाद न्यूज एजेंसी झांसी। गांधी उद्यान में आमरण अनशन और सत्याग्रह की अनुमति निरस्त किए जाने के बाद बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के पदाधिकारियों ने खुले आसमान के नीचे अनशन शुरू कर दिया। मोर्चा अध्यक्ष भानू सहाय, बाबूसिंह यादव और अधिवक्ता प्रदीप झा बिना टेंट लगाए गद्दे बिछाकर अनशन पर बैठ गए। उन्होंने रात भी खुले आसमान के नीचे बिताई। मोर्चा अध्यक्ष भानू सहाय के अनुसार, प्रशासन ने बुधवार रात करीब 11 बजे पुलिस के माध्यम से उनके आवास पर अनुमति निरस्त किए जाने का पत्र भिजवाया। पुलिस ने उन्हें सोते से उठाकर पत्र रिसीव कराया। हालांकि, पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार तीनों ने अनशन और सत्याग्रह शुरू कर दिया। अनशन स्थल पर बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के कार्यकर्ताओं, अधिवक्ताओं और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने पहुंचकर समर्थन दिया। इनमें प्रदीप जैन आदित्य, राज्यमंत्री हरगोविंद कुशवाहा सहित कांग्रेस और अन्य दलों के नेता व कार्यकर्ता शामिल रहे। इस दौरान पुलिस की आवाजाही भी बनी रही। मोर्चा की प्रमुख मांगों में बुंदेलखंड राज्य का शीघ्र निर्माण, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को एसएफएस के स्थान पर 100 प्रतिशत सरकारी अनुदान, बुंदेलखंड के मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में सभी वर्गों के रिक्त 60 प्रतिशत पदों को समयबद्ध तरीके से भरना, एमएलबी मेडिकल कॉलेज में एम्स स्थापित करने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार से स्वीकृति दिलाना और सरकारी अधिकारियों के संरक्षण में चल रहे अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई करना शामिल है। भानू सहाय ने कहा कि यदि इन मांगों को उठाना गुनाह है तो वे बार-बार यह गुनाह करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ बुंदेलियों के स्वार्थ, डर और चाटुकारिता के चलते अब संघर्ष करने की भावना कमजोर पड़ रही है। इस मौके पर अशोक सक्सेना, राजेंद्र शर्मा, रघुराज शर्मा, सीडी लिटौरिया, उत्कर्ष साहू, पंकज रावत, रामजी पारीछा, महेंद्र श्रीवास्तव, बृजेश राय, प्रदीप गुर्जर, गोलू ठाकुर, अभिषेक तिवारी, नरेंद्र कुशवाहा, अरुण रायकवार, विजय रायकवार, शंकर रायकवार, विनोद श्रीवास्तव, प्रभुदयाल कुशवाहा, अनिल कश्यप, राघवेंद्र पटेल, दीपक यादव, सुरेश प्रजापति, संजय कुशवाहा, सोनू सोनी, मुकेश अग्रवाल, इम्तियाज हुसैन, प्रफुल्ल तिवारी, अफजाल हुसैन, अजय जैन, रामकुमार खरे, राकेश त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

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