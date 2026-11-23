{"_id":"6b03e18f03fad57adc0b648a","slug":"video-dangers-lurk-at-every-step-on-the-citys-streets-there-is-even-a-pothole-in-front-of-the-collectorate-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"महानगर की सड़कों पर कदम-कदम पर खतरा, कलक्ट्रेट के सामने भी गड्ढा","category":{"title":"Local","title_hn":"लोकल","slug":"local"}}

अमर उजाला ब्यूरो झांसी। महानगर के विकास के बड़े-बड़े दावों और वादों के बीच सड़कों की बदहाली लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। शहर के अंदरूनी हिस्सों की बात छोड़िए, कलक्ट्रेट के मुख्य द्वार के सामने भी सड़क पर बड़ा गड्ढा बना हुआ है। जेल चौराहे से कचहरी चौराहे की ओर जाने वाले वाहन चालकों के लिए यह गड्ढा खतरा बना है। खासकर दोपहिया वाहन चालक यहां गिरते-पड़ते निकलते हैं। इससे कुछ कदम आगे पाइपलाइन लीकेज के कारण सड़क पर एक और गड्ढा हो गया है। इसमें पानी भरा होने से वाहन चालकों को गड्ढे की गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता। जब तक उन्हें इसका पता चलता है, तब तक वाहन गड्ढे में पहुंच चुका होता है। करीब 500 मीटर लंबे इस मार्ग पर खतरा सिर्फ गड्ढों तक सीमित नहीं है। कलक्ट्रेट गेट के पास एसबीआई एटीएम के सामने सड़क पर कंक्रीट जमने से उसका एक हिस्सा ऊंचा हो गया है। इससे गुजरते समय वाहन चालक असंतुलित हो जाते हैं। यह शहर के व्यस्ततम मार्गों में शामिल है। उरई और कानपुर की ओर जाने वाले वाहनों के साथ ही बस स्टैंड, मंडी, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज की ओर जाने वाले वाहन भी इसी रास्ते से गुजरते हैं। इसके बावजूद सड़क की बदहाली दूर नहीं हो पा रही है।

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