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क्या सोने का भाव ऐसे ही लगातार गिरता रहेगा या फिर वापस चढ़ेगा भी। क्या ट्रंप ने गिरा दिए सोने-चांदी के भाव? चलिए जरा समझते हैं। ये वक्त सोना खरीदने के लिए सही है भी या नहीं। रिसर्च के मुताबिक, सोना एक अहम सपोर्ट जोन के करीब पहुंच चुका है.



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