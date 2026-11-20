सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक दंपती से 40 लाख रुपये से अधिक की ठगी की गई है। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कल्याण क्षेत्र में वड़ा पाव बेचने वाले इस दंपती को सितंबर 2025 से मार्च इस साल के बीच ठगा गया। शिकायत के अनुसार, निधि नितिन अगीवाले, सुनील देशमुख और नरेश तुकाराम चिंदारकर ने दंपती का विश्वास जीता। उन्होंने उन्हें सरकारी नौकरी दिलाने का वादा किया था। धीरे-धीरे उन्होंने दंपती से 40 लाख रुपये निकाल लिए। जब आरोपी अपने वादे पूरे नहीं कर पाए, तो दंपती ने खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। एक अधिकारी ने बताया कि ठगी का मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।

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