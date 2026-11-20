मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दाहोद जिले की तीन दिवसीय यात्रा के तीसरे दिन गरबाडा तहसील के पाटा डूंगरी स्थित ठक्करबापा सरोवर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सरोवर में जल संग्रह की क्षमता, पानी के भंडार और जल वितरण व्यवस्था का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों से सरोवर के क्षेत्र और जल प्रबंधन से जुड़ी जानकारी प्राप्त की।

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इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पाटा डूंगरी स्थित नीर वाटिका में बरगद का पौधा भी लगाया। इसके जरिए उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने का संदेश दिया। विज्ञापन



मछुआरों से रोजगार और व्यापार पर किया संवाद

सरोवर के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय मछुआरों से बातचीत की। उन्होंने मछुआरों के दैनिक कामकाज और मत्स्याखेट व्यवसाय से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में जानकारी ली। साथ ही उनके बच्चों की शिक्षा, रोजगार, आय और व्यापार सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पाटा डूंगरी स्थित नीर वाटिका में बरगद का पौधा भी लगाया। इसके जरिए उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने का संदेश दिया।सरोवर के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय मछुआरों से बातचीत की। उन्होंने मछुआरों के दैनिक कामकाज और मत्स्याखेट व्यवसाय से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में जानकारी ली। साथ ही उनके बच्चों की शिक्षा, रोजगार, आय और व्यापार सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

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