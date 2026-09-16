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Why did the Congress link UPI charges to the US? Rahul Gandhi lashed out at PM Modi, invoking Indira Gandhi
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कांग्रेस ने यूपीआई शुल्क को अमेरिका से क्यों जोड़ा? इंदिरा गांधी का जिक्र कर पीएम मोदी पर भड़के राहुल गांधी
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Suresh Kumar Shah
Updated Wed, 16 Sep 2026 07:35 PM IST
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यूपीआई भुगतान पर शुल्क लगाने के सरकार के फैसले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकने और अमेरिका को बड़ी रकम देने का फैसला कर लिया है।
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