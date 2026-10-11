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Hindi News ›   Video ›   India News ›   Weather Forecast 11 October 2026: Check the weather conditions in your area | Weather Report Today

Weather Forecast 11 October 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today

Sun, 11 Oct 2026 06:00 AM IST
Bhaskar Tiwari वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Bhaskar Tiwari Updated Sun, 11 Oct 2026 06:00 AM IST
Weather Forecast 11 October 2026: Check the weather conditions in your area | Weather Report Today
उत्तर भारत में इस समय मौसम धीरे-धीरे बदल रहा है और अक्टूबर की शुरुआत में कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां सीमित रहने के साथ तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के 5 अक्टूबर 2026 के पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में फिलहाल कोई बड़ी मौसम चेतावनी जारी नहीं है। हालांकि, आने वाले दिनों में कुछ राज्यों में गरज-चमक और तेज हवाओं की गतिविधि देखने को मिल सकती है। दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो फिलहाल मौसम सामान्य बना हुआ है, लेकिन 7 से 9 अक्टूबर के बीच गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना को लेकर IMD ने चेतावनी जारी की है। इसका मतलब है कि इन दिनों कुछ इलाकों में अचानक मौसम बदल सकता है। अक्टूबर में मानसून की वापसी के बाद मौसम में धीरे-धीरे बदलाव आता है और दिन के तापमान में गर्मी जबकि सुबह और रात के समय हल्की राहत महसूस होने लगती है। पंजाब और हरियाणा में भी 7 से 9 अक्टूबर के बीच गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। 5 और 6 अक्टूबर को इन दोनों क्षेत्रों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। इसके बाद 10 अक्टूबर से मौसम में फिर स्थिरता आने की संभावना है। किसानों के लिए इस दौरान स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखना उपयोगी रहेगा, खासकर अगर खेतों में फसल कटाई या अन्य कृषि गतिविधियां चल रही हों। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मैदानी क्षेत्रों की तुलना में मौसम अधिक सक्रिय रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 6 से 8 अक्टूबर और उत्तराखंड में 5 से 7 अक्टूबर के दौरान गरज-चमक और बिजली गिरने जैसी गतिविधियों की चेतावनी है। इसके बाद दोनों राज्यों में मौसम अपेक्षाकृत शांत होने की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोगों को स्थानीय मौसम और सड़क संबंधी अपडेट पर नजर रखनी चाहिए। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी 6 अक्टूबर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। IMD ने 6 अक्टूबर और इसके बाद कुछ दिनों के लिए गरज-चमक और बिजली जैसी गतिविधियों की संभावना बताई है। वहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान में फिलहाल अगले सात दिनों के लिए कोई बड़ी चेतावनी जारी नहीं की गई है। कुल मिलाकर, उत्तर भारत में मानसून के बाद का संक्रमणकाल शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में मैदानी राज्यों में मौसम मुख्यतः स्थिर रह सकता है, जबकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पहाड़ी राज्यों के कुछ हिस्सों में अचानक गरज-चमक और तेज हवाओं की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। मौसम से जुड़ी ताजा चेतावनी के लिए IMD के स्थानीय पूर्वानुमान को प्राथमिकता देना बेहतर रहेगा।
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