भारतीय जनता पार्टी के नेता निशिकांत दुबे ने रविवार को दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में पाकिस्तान के साथ जम्मू और कश्मीर के विभाजन पर चर्चा करने पर सहमति जताई थी। उन्होंने इसे कांग्रेस पार्टी के इतिहास का एक काला अध्याय करार दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिये यह मुद्दा उठाया गया जिसमें राहुल गांधी को भी टैग किया गया। यह पोस्ट कांग्रेस के काले अध्याय शृंखला का हिस्सा है जिसमें पार्टी के राजनीतिक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर सवाल उठाए गए हैं।

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भाजपा नेता ने ऐतिहासिक दस्तावेज साझा करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू के साथ ब्रिटिश मंत्री डंकन सैंड्स और अमेरिकी अधिकारी एवेरेल हैरीमैन की बैठकों का जिक्र किया। इन दस्तावेज में नवंबर 1962 के उन विचार-विमर्शों का हवाला दिया गया है जिनमें भारत और पाकिस्तान के बीच इस मुद्दे पर बातचीत फिर से शुरू करने की संभावनाओं पर बात हुई थी। दुबे ने आरोप लगाया कि नेहरू ने पाकिस्तान के साथ जम्मू और कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने के संयुक्त प्रस्ताव पर सहमति जताई थी।दस्तावेज के अनुसार 27 नवंबर 1962 को ब्रिटिश मंत्री और अमेरिकी अधिकारी दिल्ली आए थे और प्रधानमंत्री नेहरू से मिले थे। इसके बाद वे 28 नवंबर 1962 को पाकिस्तान गए और राष्ट्रपति जनरल अयूब खान से मुलाकात की। 29 नवंबर 1962 को प्रधानमंत्री नेहरू ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ एक संयुक्त बैठक की और बयान जारी किया। दुबे ने राहुल गांधी से कहा कि वे लोकसभा में 30 नवंबर 1962 को दिए गए अपने नाना नेहरू के बयान को ध्यान से पढ़ें। उन्होंने लिखा कि चीन के खिलाफ युद्ध हारने के बाद ब्रिटिश और अमेरिकी मंत्रियों ने विभाजन के समझौते की जानकारी दी थी।ब्रिटिश और अमेरिकी मंत्रियों द्वारा विभाजन समझौते की बात सामने आने के बाद संसद से लेकर सड़कों तक भारी हंगामा मच गया था। लोकसभा में बहस के दौरान प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था कि वे समाचार पत्र नहीं पढ़ते और बीबीसी समाचार नहीं सुनते हैं। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि अमेरिका और ब्रिटेन के लिए दलाल की तरह काम करना गांधी-नेहरु परिवार की विचारधारा का हिस्सा है। इन दस्तावेज को साझा करने का उद्देश्य उस दौर में हुई उन कूटनीतिक चर्चाओं की ओर ध्यान आकर्षित करना था जो भारत, ब्रिटेन और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच हुई थीं।