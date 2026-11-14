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अमेरिका उड़ान संकट: ट्रंप के अमेरिका में इमरजेंसी! सारी उड़ानें क्यों कर दी गईं रद्द

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Sat, 14 Nov 2026 10:05 AM IST







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अमेरिका में हवाई यातायात व्यवस्था पर अचानक ऐसा ब्रेक लगा कि देशभर के एयरपोर्ट्स पर अफरा-तफरी मच गई। FAA के आदेश के बाद हजारों विमानों के पहिए थम गए और 7 हजार से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुईं। तो अमेरिका में हुआ क्या था। ... और पढ़ें

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