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नेहरू जयंती: प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व पीएम को किया याद, कांग्रेस नेताओं ने समाधि स्थल पहुंचकर किया नमन

Sat, 14 Nov 2026 09:07 AM IST
नितिन गौतम एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Sat, 14 Nov 2026 09:07 AM IST
सार

देश के पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज जयंती है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने पंडित नेहरू को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे समेत विभिन्न वरिष्ठ नेताओं ने पंडित नेहरू के समाधि स्थल पहुंचकर उन्हें नमन किया। 

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Pandit jawaharlal nehru birth anniversary children daypm modi sonia rahul gandhi pays tribute
पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि देतीं सोनिया गांधी - फोटो : एएनआई

विस्तार
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देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज जयंती है। इस अवसर पर सोनिया गांधी समेत वरिष्ठ नेताओं ने नई दिल्ली में पंडित नेहरू के समाधि स्थल शांति वन पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के पहले प्रधानमंत्री को याद किया। सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में पीएम मोदी ने पंडित नेहरू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
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