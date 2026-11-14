नेहरू जयंती: प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व पीएम को किया याद, कांग्रेस नेताओं ने समाधि स्थल पहुंचकर किया नमन

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Paying tribute to former PM Pandit Jawaharlal Nehru on his birth anniversary. — Narendra Modi (@narendramodi) November 14, 2026

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देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज जयंती है। इस अवसर पर सोनिया गांधी समेत वरिष्ठ नेताओं ने नई दिल्ली में पंडित नेहरू के समाधि स्थल शांति वन पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के पहले प्रधानमंत्री को याद किया। सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में पीएम मोदी ने पंडित नेहरू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।