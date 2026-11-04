{"_id":"6aeb237c6231a65c180a5580","slug":"trump-suffers-heavy-defeat-in-midterms-obama-takes-a-dig-says-the-public-has-rejected-him-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"मिड टर्म चुनाव में बुरी तरह हारे ट्रंप, ओबामा ने कसा तंज, बोले-जनता ने नकारा","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

बराक ओबामा ने एक्स पर लिखा कि, ये जीत इसलिए मुमकिन हुई, क्योंकि देश के हर कोने से बेहतरीन उम्मीदवार सामने आए — उन इलाकों से भी, जहां जीत को कभी नामुमकिन माना जाता था। वो अलग-अलग पृष्ठभूमि से आए, उनके राजनीतिक विचार भी अलग थे, लेकिन उन्हें एक चीज जोड़ती थी — साझा मूल्य, जनसेवा में विश्वास, और अपने जिले और राज्य के लोगों को सबसे पहले रखने का संकल्प।हम उन हजारों चुनाव अधिकारियों और दोनों पार्टियों के वॉलिंटियर्स के भी आभारी हैं, जिन्होंने चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराया और लोकतंत्र के सबसे जरूरी काम को अंजाम दिया।

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