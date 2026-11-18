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Rahul got trolled over his remarks about Sonia and Rajiv, and in response, he lashed out at the BJP-RSS.
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सोनिया-राजीव को लेकर कही ऐसी बात कि ट्रोल हुए राहुल, अब BJP-RSS को सुना डाला
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Shruti
Updated Wed, 18 Nov 2026 03:07 PM IST
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लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तीखा पलटवार किया। यह प्रतिक्रिया तब आई जब उनके माता-पिता के बीच के स्नेहपूर्ण रिश्ते को लेकर की गई एक टिप्पणी के बाद उन्हें ऑनलाइन ट्रोल किया गया। राहुल गांधी अपनी मां और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के संस्मरण, 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' के विमोचन कार्यक्रम में बोल रहे थे।
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