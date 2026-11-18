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12 नवंबर की कार्रवाई... अभिषेक ने आगे कहा कि सुबह सरकारी अधिकारी उनके आवास पहुंचे और पुलिस की ओर से लगाए गए सुरक्षा गेट को हटाने की कार्रवाई की। वहीं, कोलकाता नगर निगम के अधिकारियों ने उनके कालीघाट स्थित आवास के बाहर फुटपाथ पर बने बांस के अस्थायी ढांचे को बुलडोजर से हटाया। अधिकारियों का कहना था कि इससे फुटपाथ पर आने-जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही थी।

अभिषेक ने आगे कहा कि सुबह सरकारी अधिकारी उनके आवास पहुंचे और पुलिस की ओर से लगाए गए सुरक्षा गेट को हटाने की कार्रवाई की। वहीं, कोलकाता नगर निगम के अधिकारियों ने उनके कालीघाट स्थित आवास के बाहर फुटपाथ पर बने बांस के अस्थायी ढांचे को बुलडोजर से हटाया। अधिकारियों का कहना था कि इससे फुटपाथ पर आने-जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही थी। सुरक्षा व्यवस्था... कार्रवाई से पहले उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई थी। इससे कुछ दिन पहले अभिषेक के 39वें जन्मदिन पर उनके आवास के बाहर भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच देर रात झड़प भी हुई थी।

अभिषेक ने आगे कहा है कि सात दिन इंतजार किया जाए, वह बताएंगे कि पुलिस थाने में किस तरह हलफनामा तैयार किया गया। उनके इस बयान ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में चल रही चुनाव चिह्न की लड़ाई को फिर चर्चा में ला दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में प्रक्रियागत गड़बड़ियां की गई हैं।बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में अभिषेक बनर्जी ने कहा, "तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिह्न ममता बनर्जी का था, आज भी उनका है और हमेशा उन्हीं का रहेगा। सात दिन इंतजार कीजिए, मैं बताऊंगा कि पुलिस थाने में हलफनामा कैसे तैयार किया गया।" उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े ऐसे तथ्य सामने आएंगे, जिनसे कथित अनियमितताओं का खुलासा होगा। हालांकि, उन्होंने अभी यह स्पष्ट नहीं किया कि हलफनामा किसने तैयार कराया और उसमें क्या गड़बड़ी की गई। उनका कहना है कि पूरे मामले की जानकारी सात दिन बाद सामने रखेंगे।अभिषेक बनर्जी ने नवंबर की शुरुआत में चुनाव आयोग से शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके आवास और कार्यालय पर हमले तथा निगरानी की घटनाएं हुई हैं। उनके मुताबिक, 6 और 7 नवंबर की दरमियानी रात कुछ लोगों ने उनके आवास-सह-कार्यालय पर हमला किया। इसके बाद 10 और 11 नवंबर को भी निगरानी और रेकी जैसी गतिविधियां हुईं। उन्होंने आशंका जताई थी कि इन घटनाओं का संबंध चुनाव चिह्न विवाद से जुड़े दस्तावेजों और हलफनामों पर कब्जा करने की कोशिश से हो सकता है। उन्होंने चुनाव आयोग से संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी। अभिषेक ने भाजपा से जुड़े लोगों और कुछ पुलिसकर्मियों की कथित मिलीभगत का आरोप भी लगाया था।बुलडोजर कार्रवाई के बाद अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा था कि बुलडोजर की कोई भी संख्या उनकी आवाज को दबा नहीं सकती और न ही उनके इरादे तोड़ सकती है। उन्होंने कहा कि वह आखिरी सांस तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। अब सात दिन में हलफनामे से जुड़े खुलासे करने के उनके दावे पर राजनीतिक नजरें टिकी हैं। हालांकि, उनके आरोपों और प्रस्तावित खुलासों की स्वतंत्र पुष्टि अभी सामने नहीं आई है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि अभिषेक किन दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर अपना पक्ष रखते हैं।