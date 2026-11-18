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सोमवार को रोहित ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि फडणवीस विमान दुर्घटना की जांच में विमानन कंपनी वीएसआर वेंचर्स और उसके मालिक को बचा रहे हैं। रोहित ने दावा किया कि शक्तिशाली राजनीतिक संबंध उनके खिलाफ कार्रवाई को रोक रहे हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हर एजेंसी जिम्मेदारी से बच रही है।रोहित पवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से आग्रह किया है। उन्होंने अजीतदादा की आकस्मिक या संदिग्ध मौत की गहन जांच सुनिश्चित करने को कहा है। उनका मानना है कि इससे राज्य भर के करोड़ों लोगों के मन में उठने वाले संदेह दूर हो सकेंगे। रोहित ने मराठी में लिखा कि उन्हें उम्मीद है कि अमित शाह और राहुल गांधी इस पत्र को गंभीरता से लेंगे। वे इस पर उचित कार्रवाई करेंगे।रोहित ने फडणवीस पर वीएसआर वेंचर्स के मालिक वीके सिंह को बचाने का आरोप लगाया था। उन्होंने मांग की कि विमान दुर्घटना की जांच राज्य सीआईडी से सीबीआई को सौंपी जाए। हालांकि, राकांपा (शरद पवार) विधायक ने स्पष्ट किया कि वे फडणवीस या किसी अन्य व्यक्ति पर दुर्घटना का कारण बनने या तोड़फोड़ करने का आरोप नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने केवल यह आरोप लगाया कि वे उन लोगों को बचा रहे हैं जिनकी जांच होनी चाहिए।वीएसआर द्वारा संचालित एक लियरजेट 45 विमान 28 जनवरी को पुणे जिले में बारामती हवाई पट्टी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस दुर्घटना में अजीत पवार और चार अन्य लोगों की मौत हो गई थी। फडणवीस ने हाल ही में कहा था कि उन्होंने शाह से विमान दुर्घटना की जांच में तेजी लाने का आग्रह किया था। उन्होंने लोगों के सवालों और आशंकाओं को दूर करने के लिए इसके निष्कर्षों को जल्द सार्वजनिक करने को कहा था। भाजपा ने रोहित पर निम्न-स्तरीय राजनीति करने और केवल प्रचार की तलाश करने का आरोप लगाया था।