बारामती हादसा: 'अजीत पवार के निधन की निष्पक्ष जांच हो', रोहित पवार ने अमित शाह और राहुल गांधी को लिखा पत्र
पीटीआई, पुणे Published by: पवन पांडेय Updated Wed, 18 Nov 2026 10:43 PM IST
सार
महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान हादसे में मौत की निष्पक्ष जांच के लिए राकांपा (एसपी) विधायक रोहित पवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी को पत्र लिखा है। रोहित ने मामले की जांच राज्य सीआईडी से सीबीआई को सौंपने की मांग की है। 28 जनवरी को बारामती के पास हुए हादसे में अजित पवार समेत पांच लोगों की मौत हुई थी।
विज्ञापन
विस्तार
राकांपा (शरद पवार) विधायक रोहित पवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने चाचा और तत्कालीन महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान दुर्घटना में हुई मौत की गहन और पारदर्शी जांच के लिए हस्तक्षेप की मांग की है। रोहित ने कहा कि वे अजीतदादा की आकस्मिक या संदिग्ध मौत की जांच चाहते हैं।
सोमवार को रोहित ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि फडणवीस विमान दुर्घटना की जांच में विमानन कंपनी वीएसआर वेंचर्स और उसके मालिक को बचा रहे हैं। रोहित ने दावा किया कि शक्तिशाली राजनीतिक संबंध उनके खिलाफ कार्रवाई को रोक रहे हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हर एजेंसी जिम्मेदारी से बच रही है।
जांच की मांग और आरोप
रोहित पवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से आग्रह किया है। उन्होंने अजीतदादा की आकस्मिक या संदिग्ध मौत की गहन जांच सुनिश्चित करने को कहा है। उनका मानना है कि इससे राज्य भर के करोड़ों लोगों के मन में उठने वाले संदेह दूर हो सकेंगे। रोहित ने मराठी में लिखा कि उन्हें उम्मीद है कि अमित शाह और राहुल गांधी इस पत्र को गंभीरता से लेंगे। वे इस पर उचित कार्रवाई करेंगे।
विज्ञापन
सीएम देवेंद्र फडणवीस पर आरोप
रोहित ने फडणवीस पर वीएसआर वेंचर्स के मालिक वीके सिंह को बचाने का आरोप लगाया था। उन्होंने मांग की कि विमान दुर्घटना की जांच राज्य सीआईडी से सीबीआई को सौंपी जाए। हालांकि, राकांपा (शरद पवार) विधायक ने स्पष्ट किया कि वे फडणवीस या किसी अन्य व्यक्ति पर दुर्घटना का कारण बनने या तोड़फोड़ करने का आरोप नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने केवल यह आरोप लगाया कि वे उन लोगों को बचा रहे हैं जिनकी जांच होनी चाहिए।
दुर्घटना का विवरण और राजनीतिक प्रतिक्रिया
वीएसआर द्वारा संचालित एक लियरजेट 45 विमान 28 जनवरी को पुणे जिले में बारामती हवाई पट्टी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस दुर्घटना में अजीत पवार और चार अन्य लोगों की मौत हो गई थी। फडणवीस ने हाल ही में कहा था कि उन्होंने शाह से विमान दुर्घटना की जांच में तेजी लाने का आग्रह किया था। उन्होंने लोगों के सवालों और आशंकाओं को दूर करने के लिए इसके निष्कर्षों को जल्द सार्वजनिक करने को कहा था। भाजपा ने रोहित पर निम्न-स्तरीय राजनीति करने और केवल प्रचार की तलाश करने का आरोप लगाया था।
विज्ञापन
सोमवार को रोहित ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि फडणवीस विमान दुर्घटना की जांच में विमानन कंपनी वीएसआर वेंचर्स और उसके मालिक को बचा रहे हैं। रोहित ने दावा किया कि शक्तिशाली राजनीतिक संबंध उनके खिलाफ कार्रवाई को रोक रहे हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हर एजेंसी जिम्मेदारी से बच रही है।
विज्ञापन
जांच की मांग और आरोप
रोहित पवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से आग्रह किया है। उन्होंने अजीतदादा की आकस्मिक या संदिग्ध मौत की गहन जांच सुनिश्चित करने को कहा है। उनका मानना है कि इससे राज्य भर के करोड़ों लोगों के मन में उठने वाले संदेह दूर हो सकेंगे। रोहित ने मराठी में लिखा कि उन्हें उम्मीद है कि अमित शाह और राहुल गांधी इस पत्र को गंभीरता से लेंगे। वे इस पर उचित कार्रवाई करेंगे।
विज्ञापन
सीएम देवेंद्र फडणवीस पर आरोप
रोहित ने फडणवीस पर वीएसआर वेंचर्स के मालिक वीके सिंह को बचाने का आरोप लगाया था। उन्होंने मांग की कि विमान दुर्घटना की जांच राज्य सीआईडी से सीबीआई को सौंपी जाए। हालांकि, राकांपा (शरद पवार) विधायक ने स्पष्ट किया कि वे फडणवीस या किसी अन्य व्यक्ति पर दुर्घटना का कारण बनने या तोड़फोड़ करने का आरोप नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने केवल यह आरोप लगाया कि वे उन लोगों को बचा रहे हैं जिनकी जांच होनी चाहिए।
दुर्घटना का विवरण और राजनीतिक प्रतिक्रिया
वीएसआर द्वारा संचालित एक लियरजेट 45 विमान 28 जनवरी को पुणे जिले में बारामती हवाई पट्टी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस दुर्घटना में अजीत पवार और चार अन्य लोगों की मौत हो गई थी। फडणवीस ने हाल ही में कहा था कि उन्होंने शाह से विमान दुर्घटना की जांच में तेजी लाने का आग्रह किया था। उन्होंने लोगों के सवालों और आशंकाओं को दूर करने के लिए इसके निष्कर्षों को जल्द सार्वजनिक करने को कहा था। भाजपा ने रोहित पर निम्न-स्तरीय राजनीति करने और केवल प्रचार की तलाश करने का आरोप लगाया था।