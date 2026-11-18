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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को सभी राज्यों से केंद्र सरकार की मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशा-निर्देश (एमवीएजी) 2025 लागू करने को कहा। इन दिशा-निर्देशों के तहत निजी मोटरसाइकिलों से भी यात्रियों को किराये पर सफर कराने की अनुमति दी जा सकती है। यह सुविधा एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के जरिये मिलेगी।