अरुणाचल दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री: विकास परियोजनाओं की समीक्षा, एनडीआरएफ बटालियन कॉम्प्लेक्स का करेंगे उद्घाटन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली/ईटानगर Published by: पवन पांडेय Updated Wed, 18 Nov 2026 11:06 PM IST
सार
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 और 22 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे राज्य पुलिस के सम्मान समारोह में शामिल होंगे और विकास परियोजनाओं व सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर समीक्षा बैठक करेंगे। वे 2047 का सहकारिता विजन डॉक्यूमेंट जारी करने के साथ इटानगर में एनडीआरएफ की 12वीं बटालियन के परिसर का उद्घाटन भी करेंगे।
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विस्तार
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 नवंबर से अरुणाचल प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। इस दौरान वे पुलिस कर्मियों को सम्मानित करेंगे और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे राज्य सरकार के साथ प्रमुख मुद्दों पर समीक्षा बैठक भी करेंगे। उनका यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब राज्य में सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (SUMP) को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। सीमा सुरक्षा और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर भी चिंताएं हैं।
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गृह मंत्री पुलिस कर्मियों को प्रेसिडेंट्स मेडल से सम्मानित करेंगे। वे डोरजी खांडू कन्वेंशन सेंटर, ईटानगर में एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। शाह पुलिस और वन विभागों के नए रंगरूटों को नियुक्ति पत्र भी सौंप सकते हैं। वे वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, राजनीतिक नेताओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विकास, सुरक्षा और अन्य प्रमुख चिंताओं पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री खांडू ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हमेशा राज्य को लेकर चिंतित रहते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य की समस्याओं पर चर्चा के लिए एक समीक्षा बैठक प्रस्तावित है। कानून और व्यवस्था भी चर्चा का एक प्रमुख बिंदु होगा।
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अरुणाचल प्रदेश में कार्यक्रम
अमित शाह 21 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश पुलिस के प्रेसिडेंट्स कलर्स प्रस्तुति समारोह में शामिल होंगे। यह समारोह बंदरदेवा, ईटानगर में पुलिस प्रशिक्षण अकादमी के परेड ग्राउंड में 10:00 बजे होगा। इसके बाद वे बड़ा खाना में भी भाग लेंगे। दोपहर 2:30 बजे, वे ईटानगर के लोक भवन में अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख विकास परियोजनाओं पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद 3:30 बजे गृह मंत्रालय और राज्य सरकार से संबंधित विभिन्न मामलों पर एक और समीक्षा बैठक होगी।
महत्वपूर्ण उद्घाटन और अनावरण
22 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अरुणाचल प्रदेश सहयोग विजन डॉक्यूमेंट 2047 का अनावरण करेंगे। वे सहयोग पुरस्कार समारोह में भी शामिल होंगे। इसके साथ ही वे डोरजी खांडू राज्य कन्वेंशन सेंटर, ईटानगर में 10:30 बजे सरस मेला का उद्घाटन करेंगे। उसी दिन दोपहर 3:45 बजे, वे होलोंगी, ईटानगर में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के 12वें बटालियन परिसर के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे।
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आतंकवाद विरोधी सम्मेलन और पिछली यात्राएं
इस बीच, अमित शाह 19 नवंबर को नई दिल्ली में 'सीमा पार आतंकवाद' पर आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। वे दो दिवसीय, छठे संस्करण के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उम्मीद है कि वे पिछले साल की बैठक में अपनाई गई आम सहमति और सिफारिशों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। यह सम्मेलन गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा आयोजित किया जा रहा है। शाह ने पिछली बार जून 2024 में खांडू के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए राज्य का दौरा किया था। अप्रैल 2023 में, उन्होंने अंजाव जिले के किबिथू का दौरा किया था और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू किया था।
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गृह मंत्री पुलिस कर्मियों को प्रेसिडेंट्स मेडल से सम्मानित करेंगे। वे डोरजी खांडू कन्वेंशन सेंटर, ईटानगर में एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। शाह पुलिस और वन विभागों के नए रंगरूटों को नियुक्ति पत्र भी सौंप सकते हैं। वे वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, राजनीतिक नेताओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विकास, सुरक्षा और अन्य प्रमुख चिंताओं पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री खांडू ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हमेशा राज्य को लेकर चिंतित रहते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य की समस्याओं पर चर्चा के लिए एक समीक्षा बैठक प्रस्तावित है। कानून और व्यवस्था भी चर्चा का एक प्रमुख बिंदु होगा।
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अरुणाचल प्रदेश में कार्यक्रम
अमित शाह 21 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश पुलिस के प्रेसिडेंट्स कलर्स प्रस्तुति समारोह में शामिल होंगे। यह समारोह बंदरदेवा, ईटानगर में पुलिस प्रशिक्षण अकादमी के परेड ग्राउंड में 10:00 बजे होगा। इसके बाद वे बड़ा खाना में भी भाग लेंगे। दोपहर 2:30 बजे, वे ईटानगर के लोक भवन में अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख विकास परियोजनाओं पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद 3:30 बजे गृह मंत्रालय और राज्य सरकार से संबंधित विभिन्न मामलों पर एक और समीक्षा बैठक होगी।
महत्वपूर्ण उद्घाटन और अनावरण
22 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अरुणाचल प्रदेश सहयोग विजन डॉक्यूमेंट 2047 का अनावरण करेंगे। वे सहयोग पुरस्कार समारोह में भी शामिल होंगे। इसके साथ ही वे डोरजी खांडू राज्य कन्वेंशन सेंटर, ईटानगर में 10:30 बजे सरस मेला का उद्घाटन करेंगे। उसी दिन दोपहर 3:45 बजे, वे होलोंगी, ईटानगर में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के 12वें बटालियन परिसर के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे।
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आतंकवाद विरोधी सम्मेलन और पिछली यात्राएं
इस बीच, अमित शाह 19 नवंबर को नई दिल्ली में 'सीमा पार आतंकवाद' पर आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। वे दो दिवसीय, छठे संस्करण के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उम्मीद है कि वे पिछले साल की बैठक में अपनाई गई आम सहमति और सिफारिशों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। यह सम्मेलन गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा आयोजित किया जा रहा है। शाह ने पिछली बार जून 2024 में खांडू के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए राज्य का दौरा किया था। अप्रैल 2023 में, उन्होंने अंजाव जिले के किबिथू का दौरा किया था और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू किया था।