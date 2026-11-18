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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 नवंबर से अरुणाचल प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। इस दौरान वे पुलिस कर्मियों को सम्मानित करेंगे और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे राज्य सरकार के साथ प्रमुख मुद्दों पर समीक्षा बैठक भी करेंगे। उनका यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब राज्य में सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (SUMP) को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। सीमा सुरक्षा और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर भी चिंताएं हैं।